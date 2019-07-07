親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
總統大選觀測站
中共代理人修法
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

這哪位？美第一夫人雕像曝光 家鄉民眾狠批「超丟臉」

故宮暑假變馬戲團！ 獅子、長頸鹿...還有大咖「影星」助陣

新戰車可望到手 陸軍仍計畫評估提升M60A3戰車

2019-07-07 10:57聯合報 記者洪哲政╱即時報導

監察院國防及情報委員會日前偕同院長張博雅，巡查國防部陸軍金門防衛指揮部，實地了解前線裝甲部隊訓練及戰備現況，向軍方詢及陸軍M60A3戰車升級計畫。陸軍證實，已將戰車性能提升計畫納入「國軍五年兵力整建計畫」籌建。

國防部以「鋭捷專案」為名，編列400億元預算，對美採購M1A2戰車，規劃配置到北部裝甲旅，高層確認美方近日可望正式發布購案。而國軍包括陸軍、海軍陸戰隊，總計還有現役450輛M-60A3戰車，迄今至少還有350輛在使用，編制於陸軍機步旅、陸戰旅、澎防部、金防部與各地區指揮部戰車營，約有11個營以上數量戰車服現役，仍是國軍裝甲主力。

張博雅等人日前在參謀總長沈一鳴等人陪同下，於6月27日前往龍蟠營區視導烈嶼守備大隊，曾前往裝甲營區視導金門戰車部隊戰備訓練情形。在稍後的座談會中，監委曾針對陸軍M60A3戰車升級計畫向陸軍提出詢問。

目前包括亞洲的我國、泰國、中東地區埃及、約旦、阿曼、巴林、沙烏地阿拉伯、摩洛哥、黎巴嫩、以色列等國，都還在使用M60A3戰車。在美方尚未確認售我M1A2戰車前，中科院就曾提出「國防自主版」的M60A3戰車性能提升案，計畫以每輛1億元台幣的經費執行，傳陸軍已提供兩輛戰車供中科院作為研改樣車，全面對車輛砲塔、射控系統進行更換；而美商雷神公司也有M60A3戰車改良方案，曾透過各種管道向軍方介紹新的升級方案。

陸軍司令部表示，有關「M60A3主力戰車性能提升」案規劃均依「打、 裝、編、訓」的建軍思維，前瞻敵情威脅，就國軍聯合作戰「打的需求」完成戰力整建要項及優先順序，納入「國軍五年兵力整建計畫」籌建；陸軍遵國防部指導，刻就敵情威脅、作戰場景及國防預算等面向實施評估。

監察院國防及情報委員會日前偕同院長張博雅，巡查國防部陸軍金門防衛指揮部，實地了解...
監察院國防及情報委員會日前偕同院長張博雅，巡查國防部陸軍金門防衛指揮部，實地了解前線裝甲部隊訓練及戰備現況，向軍方詢及陸軍M60A3戰車（如圖）升級計畫。陸軍證實，已戰車性能提升計畫納入「國軍五年兵力整建計畫」籌建。圖／聯合報系資料照
分享

國軍
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

陸官西點軍校生優異曝光 惟獨不見她

2019-07-07 11:34

儀隊競賽9校爭霸 戰機模型體驗吸睛

2019-07-06 16:43

重戰車將到手！美近日可望發布售台M1A2戰車案

2019-07-05 17:08

海軍服誌禮節超難懂？海軍小百科上網教學

2019-07-05 15:39

比美軍強？不輸中共？國軍體測 竟有這招可以閃

2019-07-05 10:00

陸軍「義勇哥」擒拿剌警兇嫌 國防部長要親自表揚他

2019-07-05 09:30

民輪目擊共軍潛艦出沒南引島海域 昔日守軍憶當年

2019-07-05 00:10

共軍039元級潛艇露面 台馬之星總經理：前所未見

2019-07-05 00:00

疑共軍元級潛艦「刻意」露面 前海軍艦長解構原因

2019-07-04 17:31

美售台F-16有進展 傳8月知會國會

2019-07-04 13:45

軍售台灣有進展？ 外交部：美方正進行相關審查程序

2019-07-04 12:15
看更多

熱門文章

韓粉湧入高雄住房率近滿 韓國瑜又意外又感謝

2019-07-06 23:12

綠營發動這件事 黃光芹：民進黨恐倒助韓當選總統

2019-07-06 12:40

不是只酸韓國瑜 林濁水：蔡英文是政壇福將第一名

2019-07-07 08:19

駁假新聞！連勝文：85大樓新業主是「被韓市長感動」

2019-07-06 22:41

陸企買農產列國安重點 南投縣長林明溱：這個政府瘋了

2019-07-06 12:28

照顧偏鄉童耗盡百萬積蓄…陳爸走了 「孩子的書屋」傳承互助力量

2019-07-06 15:21

郭守正跟著父親郭台銘南征北討 低調監控全場

2019-07-06 23:19

郭台銘否認操作棄保 稱理解朱立倫區區第三名的焦急

2019-07-07 11:22

郭台銘拒簽公約 蔡正元批：有錢能使國民黨推磨？

2019-07-07 08:14

【即時短評】民調決勝負 就怕不認輸

2019-07-06 23:32

嗆朱立倫富人稅只能課太少 郭台銘：我能課1600億

2019-07-06 13:39

高鐵南延成話題 郭台銘：為什麼不趕快做？實在想不通

2019-07-06 16:02

調查局傳要查六大網站 老天鵝自嘲少了這張「綠卡」

2019-07-06 13:59

桃園看球遭韓粉嗆「非韓不投」郭台銘：籲國民黨票集中

2019-07-06 17:59

影／韓國瑜快閃六合夜市 韓粉擠爆高喊選總統

2019-07-06 19:38

郭台銘要課1600億富人稅 朱立倫：不要殺雞取卵

2019-07-06 17:09

球迷喊「非韓不投」 郭台銘：我的選民比較理性

2019-07-06 18:27

民進黨當年反「國安惡法」 如今戴上魔戒還加外掛

2019-07-07 08:00

影╱韓國瑜高雄觀光日快閃六合夜市 人群擠爆了

2019-07-06 19:34

政壇直播曝私密！1日7次郎找回韓流 貓狗團助她揪粉心

2019-07-07 09:00

國民黨明起初選民調 韓郭朱最後衝刺拚了

2019-07-07 00:09

觀察站／藍綠白劍指2020 全聚焦「韓的主場」

2019-07-06 23:55

規範中共代理人為選舉？蔡英文：這是嚴肅國安問題

2019-07-06 17:42

中共代理人修法 洪秀柱批蔡英文把台灣變成孤島

2019-07-06 14:55

以國安之名…處理完中共代理人 下個是誰？

2019-07-07 01:15

韓粉、柯粉互相叫陣 柯文哲渡船頭吃冰不動如山

2019-07-06 16:12

柯文哲遊高雄棧貳庫 所到之處擠得水洩不通

2019-07-06 21:10

蔡政府修法 孫大千：綠色權威時代來臨

2019-07-07 08:11

朱立倫：自經區非常有用？郭台銘：紙上談兵沒有用

2019-07-06 21:21

影／韓柯粉絲旗津狹路相逢 有加油有叫陣

2019-07-06 16:15

藍營總統初選民調傳綠偷襲挺韓國瑜 韓營：應是心理戰

2019-07-06 14:50

藍初選民調 受訪者須答參選人「全名」才有效

2019-07-07 00:33

在美國大聯盟開球的台灣第一位市長 現在又獲邀進白宮

2019-07-06 15:31

新聞眼／民調期長達七天 是否有變數難逆料

2019-07-07 00:26

影／徐國勇:給錢補警力能治本 侯酸別開口又說沒人沒錢

2019-07-06 13:20

柯文哲明天到台南 大批柯粉將大陣仗伺候造勢

2019-07-06 18:35

國民黨團將就戰鬥位置 曾銘宗8月可望總召兼任書記長

2019-07-06 21:37

中共代理人修法 費鴻泰：蔡英文專制的最後一哩路

2019-07-06 15:49

影／柯文哲排隊搭船渡高雄港 直呼40年沒到旗津

2019-07-06 17:16

蘇嘉全夫人傳將選立委？洪恆珠未否認 坦承蘇很為難

2019-07-07 10:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top