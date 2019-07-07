新戰車可望到手 陸軍仍計畫評估提升M60A3戰車

2019-07-07 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



監察院國防及情報委員會日前偕同院長張博雅，巡查國防部陸軍金門防衛指揮部，實地了解前線裝甲部隊訓練及戰備現況，向軍方詢及陸軍M60A3戰車升級計畫。陸軍證實，已將戰車性能提升計畫納入「國軍五年兵力整建計畫」籌建。

國防部以「鋭捷專案」為名，編列400億元預算，對美採購M1A2戰車，規劃配置到北部裝甲旅，高層確認美方近日可望正式發布購案。而國軍包括陸軍、海軍陸戰隊，總計還有現役450輛M-60A3戰車，迄今至少還有350輛在使用，編制於陸軍機步旅、陸戰旅、澎防部、金防部與各地區指揮部戰車營，約有11個營以上數量戰車服現役，仍是國軍裝甲主力。

張博雅等人日前在參謀總長沈一鳴等人陪同下，於6月27日前往龍蟠營區視導烈嶼守備大隊，曾前往裝甲營區視導金門戰車部隊戰備訓練情形。在稍後的座談會中，監委曾針對陸軍M60A3戰車升級計畫向陸軍提出詢問。

目前包括亞洲的我國、泰國、中東地區埃及、約旦、阿曼、巴林、沙烏地阿拉伯、摩洛哥、黎巴嫩、以色列等國，都還在使用M60A3戰車。在美方尚未確認售我M1A2戰車前，中科院就曾提出「國防自主版」的M60A3戰車性能提升案，計畫以每輛1億元台幣的經費執行，傳陸軍已提供兩輛戰車供中科院作為研改樣車，全面對車輛砲塔、射控系統進行更換；而美商雷神公司也有M60A3戰車改良方案，曾透過各種管道向軍方介紹新的升級方案。