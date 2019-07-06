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儀隊競賽9校爭霸 戰機模型體驗吸睛

2019-07-06 16:43聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

國防部今日下午在國家兩廳院藝文廣場舉辦「第三屆全國高級中等學校儀隊競賽」決賽暨國軍社團成果發表。國防部長嚴德發致詞時表示，期望透過軍方與民間交流與良性互動，提升社團成效，增益官兵生活內涵，也吸引優秀青年加入國軍行列。現場也設有空軍幻象2000、經國號、P-3C模型機供民眾體驗，吸引不少目光。

國防部表示，辦理儀隊競賽是因為儀隊訓練必須經過一再重複而又辛苦的操練，而且參與者必須具備高度榮譽心與堅持到底的決心與毅力，透過嚴格的紀律要求與精準的團隊合作，才能展現力與美的訓練成果，這與軍人重榮譽、不怕苦、不怕難的精神一致，希望透過儀隊競賽，大家可以彼此交流學習，相互砥礪，這正是舉辦儀隊競賽的主要目的。

今年全國總共有41所學校報名參加，經過北、中、南三場初賽後，共有港明高中、新興高中、莊敬高職、臺中女中、光華高工、仁德醫專、臺南女中、恆春工商、智光商工等9所學校晉級。

在「社團動態表演」方面，由國防部示範樂隊暨三軍儀隊開場，並穿插陸軍十軍團58砲指部和淡江大學熱舞社聯合表演及花防部原住民舞蹈社團表演；同時也設置氣球布置社等20個社團成果攤位及未爆組裝備陳展及穿戴體驗等18個全民國防教育互動式宣導攤位，期望讓參與民眾見證多元化國軍。

國防部表示，青年學生是全民國防教育非常重要的一環，也是國軍人才招募的主要對象，國軍每年均會規畫辦理創新多元，並能吸引青年學子參與的各類活動，除宣揚全民國防理念，爭取國人支持國防政策，也向年輕朋友傳達，加入國軍絕對是職涯規畫很好的選項。

現場也設有空軍幻象2000、經國號、P-3C模型機供民眾體驗。圖／國防部提供
現場也設有空軍幻象2000、經國號、P-3C模型機供民眾體驗。圖／國防部提供
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國防部示範樂隊暨三軍儀隊開場表演。記者蔡晉宇／攝影
國防部示範樂隊暨三軍儀隊開場表演。記者蔡晉宇／攝影
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