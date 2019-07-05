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陸軍「義勇哥」擒拿剌警兇嫌 國防部長要親自表揚他

2019-07-05 09:30聯合報 記者洪哲政╱即時報導

台鐵3日北上自強號152次列車，發生執勤警員遭人揮刀剌死事件，同車的陸軍第8軍團333旅機步3營2連中士羅偉，案發時與在場民眾協助員警共同制伏持刀者，待他休假返營，不但陸軍司令陳寶餘要表揚他，國防部部長嚴德發也決定親自召見他，表揚他見義勇為的義行。

羅偉今年29歲，家住屏東縣春日鄉，是8軍團機步333旅3營2連的中士砲長，他前日起休假至周日，搭火車去台中探望母親，案後當時情勢混亂緊急，羅擔心嫌犯繼續傷人，義不容辭第一時間協助列車長及執勤員警共同制伏嫌犯，解除現場危機。

危機解除後，羅偉並未留下任何聯絡資料就離開，是旅客目擊影片流傳後，身手矯健反手扣住兇嫌一路將其壓制下車的他，被網友搜出具有軍職的身份，並且稱呼他為「義勇哥」，昨晨軍方輾轉查證才知道此事。由於他正在休假，且主事員警不幸受傷不治，被查詢的8軍團低調稱待他返部後將由部隊表揚。

羅偉反手扣住兇嫌的擒拿身影讓網友印象深刻。事實上自民國104年起，綜合格鬥就是陸軍重點訓練項目，一套由步訓部設計奪刀、奪槍的防身拳術套路，時任參謀總長的嚴德發要求陸軍全軍上下官兵反覆練習。司令部昨決定提高層級，將由陳寶餘親自表揚他；國防部長嚴德發也將親自召見，向全軍公開表揚他。正式獎勵內容正由人事單位核定中。

「義勇哥」羅偉今年29歲，家住屏東縣春日鄉，是8軍團機步333旅3營2連的中士砲...
「義勇哥」羅偉今年29歲，家住屏東縣春日鄉，是8軍團機步333旅3營2連的中士砲長。圖／8軍團提供
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「義勇哥」羅偉今年29歲，家住屏東縣春日鄉，是8軍團機步333旅3營2連的中士砲...
「義勇哥」羅偉今年29歲，家住屏東縣春日鄉，是8軍團機步333旅3營2連的中士砲長。圖／8軍團提供
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台鐵3日北上自強號152次列車，發生男子驚悚揮刀剌傷執勤警員致死事件，同車的陸軍...
台鐵3日北上自強號152次列車，發生男子驚悚揮刀剌傷執勤警員致死事件，同車的陸軍第8軍團333旅機步3營2連中士羅偉，案發時與在場民眾協助員警共同制伏持刀者，並且反手扣住兇嫌協助警方將其押制下車，制伏對方在地。圖/翻攝民眾目擊影片
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台鐵3日北上自強號152次列車，發生男子驚悚揮刀剌傷執勤警員致死事件，同車的陸軍...
台鐵3日北上自強號152次列車，發生男子驚悚揮刀剌傷執勤警員致死事件，同車的陸軍第8軍團333旅機步3營2連中士羅偉，案發時與在場民眾協助員警共同制伏持刀者，並且反手扣住兇嫌協助警方將其押制下車，制伏對方在地。圖/翻攝民眾目擊影片
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