陸軍「義勇哥」擒拿剌警兇嫌 國防部長要親自表揚他

2019-07-05 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



台鐵3日北上自強號152次列車，發生執勤警員遭人揮刀剌死事件，同車的陸軍第8軍團333旅機步3營2連中士羅偉，案發時與在場民眾協助員警共同制伏持刀者，待他休假返營，不但陸軍司令陳寶餘要表揚他，國防部部長嚴德發也決定親自召見他，表揚他見義勇為的義行。

羅偉今年29歲，家住屏東縣春日鄉，是8軍團機步333旅3營2連的中士砲長，他前日起休假至周日，搭火車去台中探望母親，案後當時情勢混亂緊急，羅擔心嫌犯繼續傷人，義不容辭第一時間協助列車長及執勤員警共同制伏嫌犯，解除現場危機。

危機解除後，羅偉並未留下任何聯絡資料就離開，是旅客目擊影片流傳後，身手矯健反手扣住兇嫌一路將其壓制下車的他，被網友搜出具有軍職的身份，並且稱呼他為「義勇哥」，昨晨軍方輾轉查證才知道此事。由於他正在休假，且主事員警不幸受傷不治，被查詢的8軍團低調稱待他返部後將由部隊表揚。