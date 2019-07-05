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民輪目擊共軍潛艦出沒南引島海域 昔日守軍憶當年

2019-07-05 00:10聯合報 記者洪哲政╱即時報導

今天下午13時有民眾自馬祖返台搭乘「台馬之星」返台時，在馬祖附近海域拍攝到疑似共...
今天下午13時有民眾自馬祖返台搭乘「台馬之星」返台時，在馬祖附近海域拍攝到疑似共軍039元級潛艦出沒，當時在甲板上許多民眾和返台休假官兵都目擊到這一幕，並指稱是在東引附近、中國大陸編號第20號領海基點的「南引島」附近海域。圖/民眾提供
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4日下午13時有民眾自馬祖返台搭乘「台馬之星」返台時，在馬祖附近海域拍攝到疑似共軍039元級潛艦出沒，當時在甲板上許多民眾和返台休假官兵都目擊到這一幕，並指稱是潛艦出沒在中國大陸編號第20號領海基點的「南引島」附近海域。

對此，國防部表示，對於台灣周邊海空域動態，均可運用聯合情監偵作為，予以適切掌握與應處，籲請國人放心。

這艘疑似中共元級潛艦，被民眾拍下，在台馬之星抵台後，也流傳在軍中網路社群中，軍方有人討論稱，要不是今天有那艘潛艦冒出來，大家可能都忘記東引還有這個無人島「南引島」。

軍方討論稱，中國大陸將南引島極東點，列為編號第20號領海基點，並使用舊名稱為「東沙島」，但我方都稱其為南引島。

軍方稱，南引島位於北緯26°09.4′、東經120°24.3′，總面積4.58公頃，在行政上列屬東引鄉，舊稱東沙島或大沙，約在東引島正南方，南竿島正東方，幾乎與這二島呈三角等距離，該島海岸線總長1.6公里，無常住人口，民國64年3月1日中華民國政府將該島更名為南引島。

軍方說，當年在該島周邊海域秋冬季節，經常會出現許多大陸漁民所佈放漁柵，昔日守軍在海上執行運補或護航任務，避碰漁柵真是苦不堪言，是當年戍守前線官兵的共同記憶。

國軍

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