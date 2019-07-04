國防部不評論美媒軍售傳聞

2019-07-04 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



美國外交雜誌《外交政策》（Foreign Policy）報導引述不具名官員的話指稱，美國川普政府計畫軍售台灣66架最新F-16戰機，以及包括重型坦克和反坦克飛彈價值約26.51億美元的軍售案，雖然軍售案尚未正式通過，但若成真估計將再惹惱中國。

對此，國防部上午表示：不評論。