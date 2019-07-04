國防包商洩露機密給中共？ 國防部：官兵主動檢舉

2019-07-04 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



調查局查獲承包國軍工程的包商試圖發展共諜組織案，國防部今天表示，此案是官兵察覺異常，主動檢舉，全案刻由司法單位偵審釐清中。

調查局長期監控發現，新北市一家工程公司張姓負責人與林姓合夥人疑被中共吸收，藉承攬國軍工程機會刺探資電等軍事機密，甚至企圖發展共諜組織，上月搜索約談張、林到案，同時約談被接觸的軍方人士，初步認定張、林涉洩漏或交付機密給中共，移送高檢署複訊後，依違反國安法聲押獲准。

國防部今(4)日表示，此案是由官兵察覺異常，主動檢舉，張男承攬國軍工程標案，內容雖未涉及機敏工項，但施工期間其行止違常，遂立即向上級反映，由保防部門及國安單位共同調查，目前全案刻由司法單位偵審釐清中。

國防部指出，因應中共對我滲透蒐情無所不用其極，國防部近年持恆強化反情報教育，此案是單位主動檢舉不法，顯示此次國軍官兵具備保防安全警覺，並能及時回報應處，才能阻止不法。