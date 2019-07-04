扼控中樞防務要隘 陸軍特戰部隊首部署陽明山

2019-07-04 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍在戍守中樞防務上，各部署重兵在可進入台北市的五大水陸通道，其中「陽金要隘」過去向由陸軍關渡指揮部裝騎部隊鎮守，不過數月前陸軍重新規劃，這處鎮守在陽明山區八煙溫泉附近的據點，首度由陸軍航特部特戰部隊進駐，改以輕快兵力與強大火力，扼控道路，把守陽明山區作戰。

敵軍要進入台北市，有五大水陸通道，除基隆河、淡水河外，最便捷的，是經由基隆、宜蘭，沿高速公路、萬瑞快速道路，透過國道5號的雪山隧道，直接進入台北市；另一條則是從金山經八煙、陽明山可直下攻大直要塞的陽金要隘，即陽金公路。五大要道各有國軍把守。

過去鎮守在敵軍可能攻入台北市的陽金要隘的部隊，多年來都是陸軍關渡指揮部裝騎連部隊，這也是陽明山唯一的實兵單位，藉由部署重裝履帶甲車，可快速橫亙阻絕道路，防止敵軍藉由通道翻越陽明山進入台北市。不過，日前監委一項調查，可能是促成單位換防原因之一。

監察委員日前提出調查報告，透露當地部隊裝備受到周邊硫磺氣體影響嚴重，有兩輛3.5噸載重車因此鏽蝕嚴重，只好報廢，且車輛長久都未發動。監委提醒軍方，連隊還有M113運輸車等8項、27件、563萬餘美元、折合新台幣約1億6903萬餘元的軍事裝備，都曝露在硫磺氣體威脅下，要求國防部通盤檢討殊地理環境的武器裝備維護相關保養維修機制，避免類案再生。