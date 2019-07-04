陸軍新點子：參加營外馬拉松鐵人三項 可取代體測

2019-07-04 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍推動「運動員戰士」計畫，日前透過「忠誠報」正式向全軍下令：參加營外馬拉松等、鐵人三項及自行車等高耗能活動，只積分達到10分，就可替代3000公尺跑步鑑測。陸軍司令部同時公布各項營外賽事替代徒手3000公尺跑步成績對照表，如官兵可參加自行車賽，計時賽男性須達40-50公里、女性則要20到30公里，可取得積分5分；若是公路賽男性須達220公里、女性也要100至140公里，完賽就能取得10分積分。

陸軍司令陳寶餘本身精通各項營外「高耗能」賽事，馬拉松與自行車皆有高積分的表現。他上任後宣示，陸軍三項基本體能訓練，連級單位爾後每個月都必須完成簽證一次，目的是希望官兵多運動，維護身體健康；同時要建立新的合格簽證方式，要求戰訓練處參考海軍簽證方式，未來可以由單位律定合格人員擔任鑑測官，由官兵自主協調簽證時間實施鑑測，同時鼓勵部隊參加營外高耗能的活動，目前考量活動內容可折抵三項基本體能簽證。陸軍日前正式向全軍發布這項跑步替代計畫，並在日前透過軍報正式向全軍下達命令。

但基層反應兩極，有官兵認為這項政策新穎，比美軍還要開明；但也有官兵反應，此舉對於提升官兵參與營外運動賽事，幫助不大，不但參賽者要有錢有閒，且會參加這些高耗能賽事的官兵，要通過3000公尺跑步，向來不會是問題；而民間舉辦路跑賽事的實在太多，如何防弊，建議高層思考。

陸軍司令部公布的各項可取代3000公尺跑步的營外高耗能賽事，包括路跑、半程馬拉、全程馬拉松、鐵人三項半程賽、標準賽與超級鐵人賽、自行車賽事等，都各有不同積分，如積分最高的是全馬一次參賽積分可達15分，鐵人三項超級鐵人賽也是15分，但若屬多人組隊則每人可得5分積分。

戰訓處指出，各項成績可加總計算，年度達10分，即可替代3000公尺鑑測一次，年度最多可折抵3次。而參賽人員須備妥繳費、成績證明與紀實照片，且成績須達對照表標準才能替代。