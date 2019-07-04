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陸軍新點子：參加營外馬拉松鐵人三項 可取代體測

2019-07-04 09:44聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍推動「運動員戰士」計畫，日前透過「忠誠報」正式向全軍下令：參加營外馬拉松等、鐵人三項及自行車等高耗能活動，只積分達到10分，就可替代3000公尺跑步鑑測。陸軍司令部同時公布各項營外賽事替代徒手3000公尺跑步成績對照表，如官兵可參加自行車賽，計時賽男性須達40-50公里、女性則要20到30公里，可取得積分5分；若是公路賽男性須達220公里、女性也要100至140公里，完賽就能取得10分積分。

陸軍司令陳寶餘本身精通各項營外「高耗能」賽事，馬拉松與自行車皆有高積分的表現。他上任後宣示，陸軍三項基本體能訓練，連級單位爾後每個月都必須完成簽證一次，目的是希望官兵多運動，維護身體健康；同時要建立新的合格簽證方式，要求戰訓練處參考海軍簽證方式，未來可以由單位律定合格人員擔任鑑測官，由官兵自主協調簽證時間實施鑑測，同時鼓勵部隊參加營外高耗能的活動，目前考量活動內容可折抵三項基本體能簽證。陸軍日前正式向全軍發布這項跑步替代計畫，並在日前透過軍報正式向全軍下達命令。

但基層反應兩極，有官兵認為這項政策新穎，比美軍還要開明；但也有官兵反應，此舉對於提升官兵參與營外運動賽事，幫助不大，不但參賽者要有錢有閒，且會參加這些高耗能賽事的官兵，要通過3000公尺跑步，向來不會是問題；而民間舉辦路跑賽事的實在太多，如何防弊，建議高層思考。

陸軍司令部公布的各項可取代3000公尺跑步的營外高耗能賽事，包括路跑、半程馬拉、全程馬拉松、鐵人三項半程賽、標準賽與超級鐵人賽、自行車賽事等，都各有不同積分，如積分最高的是全馬一次參賽積分可達15分，鐵人三項超級鐵人賽也是15分，但若屬多人組隊則每人可得5分積分。

戰訓處指出，各項成績可加總計算，年度達10分，即可替代3000公尺鑑測一次，年度最多可折抵3次。而參賽人員須備妥繳費、成績證明與紀實照片，且成績須達對照表標準才能替代。

根據陸軍同時公布各年齡男女官兵參加各項高耗能賽事合格成對照表，如30至34歲男性官兵，參加10公里路跑，成績須達56分零1秒才合格；參加全馬，則要跑進4小時16分零6秒才能拿分。不過，參加自行車與鐵人三項各項賽事，就沒有一定成績標準，按各項賽事距離標準，以完賽為原則。

陸軍推動「運動員戰士」計畫，日前透過「忠誠報」正式向全軍下令：參加營外馬拉松等、...
陸軍推動「運動員戰士」計畫，日前透過「忠誠報」正式向全軍下令：參加營外馬拉松等、鐵人三項及自行車等高耗能活動，只積分達到10分，就可替代3000公尺跑步鑑測。陸軍司令部同時公布各年齡官兵成對表。圖／翻攝陸軍忠誠報
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陸軍司令陳寶餘（左一舉右手者）本身精通各項營外「高耗能」賽事，在馬拉松與自行車賽...
陸軍司令陳寶餘（左一舉右手者）本身精通各項營外「高耗能」賽事，在馬拉松與自行車賽事皆有高積分的表現。圖／取自陳寶餘臉書網頁
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陸軍推動「運動員戰士」計畫，日前透過「忠誠報」正式向全軍下令：參加營外馬拉松等、...
陸軍推動「運動員戰士」計畫，日前透過「忠誠報」正式向全軍下令：參加營外馬拉松等、鐵人三項及自行車等高耗能活動，只積分達到10分，就可替代3000公尺跑步鑑測（見圖中第六點）。圖／翻攝陸軍忠誠報
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陸軍推動「運動員戰士」計畫，日前透過「忠誠報」正式向全軍下令：參加營外馬拉松等、...
陸軍推動「運動員戰士」計畫，日前透過「忠誠報」正式向全軍下令：參加營外馬拉松等、鐵人三項及自行車等高耗能活動，只積分達到10分，就可替代3000公尺跑步鑑測。陸軍司令部同時公布各項營外賽事替代徒手3000公尺跑步折抵次數對照表。圖／翻攝陸軍忠誠報
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