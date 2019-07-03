少將拜廟為演習官兵祈福 被爆料指洩漏軍機

2019-07-03 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



蘋果日報今天報導「陸軍少將臉書洩漏部隊行程，遭批送解放軍免費情資」，質疑陸軍第10軍團副指揮官劉靖中少將在臉書公布部隊參加訓練的情資。不過軍方稍後發出新聞稿表示，並沒有洩密及違反相關規定的情況。

劉靖中日前在自己的臉書貼出照片，內容是前往屏東的福安宮上香，廟方也打出歡迎他到訪的跑馬字幕。照片圖說則寫，「乞（祈）求參演二千名官兵平安、健康」。因此有網友向媒體爆料，認為他的行為等於公布了部隊行蹤。

第十軍團指揮部下午發布新聞稿表示，副指揮官劉少將前往屏東福安宮參拜，並為官兵祈福，係基於部隊長期於該地區實施訓練，與地方維繫之良性互動；經檢視臉書內容，並無提及相關部隊動態與涉密資訊，並無洩（違）密情事。第十軍團並感謝外界關心與提醒，未來仍將持恆宣導與要求公務資訊相關規範，並持恆落實各項戰訓工作。

福安宮位於屏東縣車城鄉，建於明朝永曆16年（1662），是全台最大的土地公廟，不僅為恆春半島當地民眾信仰中心，也有大批外地民眾前來上香祈福。附近的三軍聯訓基地，是目前國軍最大的訓場，每年固定會有5~6個旅級單位進駐，舉行代號「聯勇」的攻擊操演。軍方在當地的的民事工作，也以福安宮為中心。廟方對於到訪來賓，都會以跑馬燈方式公告，如果是高階將領，還會放炮、鳴鐘、擊鼓，以示尊重。