國軍人事異動 蔡英文下達9大任務

2019-07-01 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統今主持「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」，並下達9大任務，其中要求新任參謀總長沈一鳴落實整體防衛構想，務實戰訓本務；第二，培養未來人才，為創新的國防改革奠定基礎；第三，帶領國軍，為區域和平安全穩定善盡責任。

參謀總長李喜明上將今屆齡退伍，職缺由沈一鳴調任；軍政副部長由空軍司令張哲平上將調任；空軍司令由空軍司令部副司令熊厚基上將調任，人事案今天生效。

蔡總統在布達授階典禮中指出，面對中國不斷擴張武力，並試圖用各種手段施壓臺灣，對我國國防造成威脅的時刻，我們更要嚴加防範，精進自我，以打造堅實的鋼鐵勁旅，守護國家安全為目標，在場包含熊上將、沈一鳴參謀總長、張哲平司令，未來也都會有新的挑戰。

蔡總統強調，身為中華民國三軍統帥，她也要下達幾個命令，希望大家可以確實做到。首先，她要給沈總長三個任務。第一，落實整體防衛構想，務實戰訓本務。第二，培養未來人才，為創新的國防改革奠定基礎。第三，帶領國軍，為區域和平安全穩定善盡責任。

對於張哲平司令，蔡總統表示，他的三個任務第一個，要縝密國防預算規劃，確保預算用在刀口上，符合國防需求和國人期待。第二，因應威脅的轉變，國防組織和規範，確實必須要有務實的調整。第三，要負起政策溝通任務，凸顯國軍親民，民眾敬軍的形象。

針對熊厚基上將，蔡總統則要求，他的第一個任務就是要捍衛領空，不容敵機侵犯。第二，落實國防自主，啟動前瞻研製。第三，強化軍紀，杜絕有任何傷害國軍聲譽的事情。