軍法官缺人 行政院公告辦法向民間招募

2019-07-01 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



行政院公告國防部令定的「軍法官甄選及訓練辦法」，開放符合條件的現役軍官與後備役軍官，透過國防部甄選、口試，並經國防專業訓練期滿成績合格者，可由國防部分發任用為軍法官。

2013年發生洪仲丘案後，軍事審判遭到廢除，考試院至目前為止拒絕再辦理軍法官考試。在資深軍法官紛紛報退之下，國軍部隊合格軍法官嚴重缺人。國防部月前公布法官甄選及訓練辦法草案，向民間招募軍法官，可以讓少數具備司法官、律師資格的現役軍士官，透過這個管道，直接出任軍法官，解決國軍部隊軍法官不足的問題；行政院則於6月25日正式公告「軍法官甄選及訓練辦法」正式實施。

辦法中規定，年齡在45歲以下的現役軍官、32歲以下志願入營的後備役軍官，可參加由國防部組成的軍法官甄選會。國防部也會將參加甄選者函請司法院、法務部及曾登錄地區之法院、檢察署或律師公會與其他有關機關，調查參加甄選人品德操守、素行、辦案風評、社會形象及前案紀錄等相關資料。而透過口試，並經國防專業訓練期滿成績合格者，由國防部分發任用為軍法官。