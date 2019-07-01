綠委挺性別平權 國防部莒光園地將再現「彩虹」

2019-07-01 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍負責愛國政治教育的電視教學節目「莒光園地」，曾在2017年製播「彩虹」單元劇，首度嘗試探討部隊面對同性戀問題。圖／翻攝Youtube 史萊恩資訊網 分享 facebook 立法院月前通過民進黨與時力立委的臨時提案，要求國防部在「莒光園地」強化多元性別平權教育內容，持續安排相關單元劇與議題座談節目。國防部上午表示，將按立法院決議事項辦理。

國軍負責愛國政治教育的電視教學節目「莒光園地」，曾在2017年製播「彩虹」單元劇，首度嘗試探討部隊面對同性戀問題。劇情描述一名男同志官兵家庭關係不睦，入伍後又遭逢「兵變」的故事，在部隊心輔官介入關懷後，始有好轉的故事。畫面中只有男性握手與擁抱動作，當時卻引發爭議，影片在「Youtube」影音平台遭檢舉下架，國防部自此就未再製播類似影集。不過，目前Youtube已可找到彩虹一劇的備份。

針對此事，立法院月前由民進黨立委陳曼麗、林昶佐、吳焜裕、何欣純、蔡適應提案指出，過去「莒光園地」曾於2017年嘗試透過單元劇探討軍中多元性別議題，展現國軍開明、開放的形象，但由於多元性別的婚姻平權法案已於日前經立法院三讀通過，國防部亦於第一時間宣布國軍同志伴侶可參加三軍集團婚禮。而由於國防部「莒光園地」節目為我國國軍愛國教育與心輔教育實施重點，建請國防部強化「莒光園地」多元性別平權教育內容，持續安排相關單元劇與議題座談節目。

國防部則回應，國防部前於2017年1月12日莒光園地播出心輔單元劇「彩虹」，內容著重於輔導機制的整合，幫助官兵在面對感情問題時，能獲得軍中輔導機制與家庭支持系統的協助，期提升個人正能量。而莒光園地電視教學節目製播，未來遵立法院決議事項，持續宣導多元性平教育。

國防部進一步表示，依司法院釋字第748號解釋，國防部於近期赴全軍辦理 「性平輔導暨巡迴講習」，已將多元性別議題納入講習課程，建立各單位主官、主管及領導幹部「尊重多元性別，以平常心對待，互相尊重」的正確觀念。國軍軍事校院108年班畢業生愛國教育期間，已安排「打破性別框架，友善人際關係」課程，建立未來初官正確認識多元性別。