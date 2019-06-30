扼陽金要隘重裝備卻報廢 陸軍抵抗硫磺氣體大作戰

2019-06-30 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



鎮守在敵軍可能攻入台北市的陽金要隘的陸軍關渡指揮部裝騎連部隊，被監察委員查出一個奇特現象，由於部隊所在就是八煙溫泉區，部隊裝備受到周邊硫磺氣體影響嚴重，有兩輛3.5噸載重車因此鏽蝕嚴重，只好報廢。監委提醒軍方，連隊還有M113運輸車等8項、27件、563萬餘美元、折合新台幣約1億6903萬餘元的軍事裝備，都曝露在硫磺氣體威脅下，要求國防部通盤檢討殊地理環境的武器裝備維護相關保養維修機制，避免類案再生。

敵軍要進入台北市，有五大水陸通道，除基隆河、淡水河外，最便捷的，是經由基隆、宜蘭，沿高速公路、萬瑞快速道路，透過國道5號的雪山隧道，直接進入台北市；另一條則是從金山經八煙、陽明山可直下攻大直要塞的陽金要隘，即陽金公路。五大要道各有國軍把守，陸軍關指部在陽金要隘途中部署裝騎部隊，扼控這條進入北市的通道。

監委本月一項調查報告指出，陸軍關渡地區指揮部裝騎連管理的2輛3.5噸載重車，因長期暴露於硫磺氣體及潮濕多雨天氣環境，致零件鏽蝕損壞，自105年7月停用至107年4月26日查核日止，已停用達1年9個月，經過汽基廠評估已無修復價值，但車輛並未達到使用年限，且至今未依規定完成遺損調查報告。

調查報告進一步指出，這兩輛3.5噸載重車是陸軍關渡地區指揮部裝騎連分別於96年6月及97年4月獲撥，使用年限是15年，但在105年7月28日就鑑定停用，107年3月21日汽基廠函報陸勤部這2輛3.5噸載重車所需修護成本各計275及263萬餘元，已超過當年度物料主檔所列價值222萬餘元之65%，依軍品及軍用器材管理作業規定第6點第7款前段所訂，已無修復價值。

但調查報告認為，關指部保修連105年7月28日鑑定停用時，這兩輛車在上開9個月餘期間，僅累積里程數各增加1公里，顯然未依國軍中型戰術輪車保養保修作業規定，每週於營區內行駛30分鐘至1小時，執行動力測試；且這兩輛車自96年6月及97年4月撥發使用至105年7月鑑定停用止，僅使用8至9年，未達15年使用年限。