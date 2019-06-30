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這個司令曾用標準盤直攻大屯山 網友：很恐怖

2019-06-30 11:40聯合報 記者洪哲政╱即時報導

陸軍司令陳寶餘勤於運動，也不吝將他從事運動的照片分享在臉書，他過去一幀騎公路自行車大屯山助航台的照片，昨日引起網友討論，他自承當時是以6700的53/39標準盤上山，網友皆拜服：真男人，猛龍過江。

標準盤指的就是自行車前方大盤的一種，即腳踩行直接輸出的齒盤，一般公路車的大盤分為標準盤、CT盤與三盤。一般標準盤的齒數目為53/39，而CT盤則為50/34，三盤的齒數則分別為53/39/30，盤數多，登山爬坡時才有「救命」的第三盤，一般認為用標準盤上山「很硬」。

陽明山二子坪到大屯山主峰的助航台，是自行車友間知名的高難度路段，坡度既陡且急，一般車友大都從淡水北新莊的101甲線道入口開騎，一路攻上十餘公里外、標高1092公尺的101甲線終點助航台。而公路車因講求速度，大盤較為緊緻，用來登山原本有一定難度，若僅用單盤的標準盤，難度更高更難踩行。

按陳寶餘臉書紀錄，他用同一裝備攻遍風櫃嘴等知名登山路段，他是在2014年10月貼文披露他與愛車抵達助航台照片，昨被網友問起，他自承當時是以6700的53/39標準盤上山。網友紛表示，「標準盤爬山不要輕易嘗試，試過就知道」、「真男人才會用的標準盤」、「標準盤上山很恐怖」。

陸軍司令陳寶餘勤於運動，也不吝將他從事運動的照片分享在臉書，他過去一幀騎公路自行...
陸軍司令陳寶餘勤於運動，也不吝將他從事運動的照片分享在臉書，他過去一幀騎公路自行車上大屯山助航台的照片，昨日引起網友討論，他自承當時是以6700的53/39標準盤上山，網友皆拜服：真男人，猛龍過江。圖／陳寶餘臉書網頁
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自行車大屯山

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