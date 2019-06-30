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昔日共軍網戰偵蒐重點 國軍網路戰聯隊部址如今解密

2019-06-30 10:18聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部參謀本部資通電軍指揮部網路戰聯隊日前透過政府採購線上標案平台，對外採購「資安攻防蒐平台實作訓練案」，聯隊位於台北市六張犁的聯隊部也因此曝光。但因此處營區過去都作為立委考察時的示範單位，機敏性大減，具備神秘色彩的國軍網路戰部隊，各隊駐地均位於各地有「國安色彩」的民營辦公大樓中，隱入多處民間大樓執勤，如今還獲准進駐「國內外公私營機構」，不但擴大作戰平台，也難以被偵知。

位於六張犁的網路戰聯隊部，過去稱為大隊部，首度曝光是2009年一名聲稱是中國科技公司董事長的馬中飛，來台參訪位於基隆路、和平東路口的國軍人才招募中心時，非法闖入位於後方的通資部營區到處拍照，被以「不法侵入或留滯軍用處所罪」移送高檢署偵辦，顯示早期此處確為共軍偵蒐重點。直至2013年國防部國會聯絡組安排朝野立委考察時，在邀訪通知敘明大隊地址，當時一度惹得國防部高層不悅，要求檢討保密。

資通電軍指揮部是蔡政府執政後最明顯的軍事改革一環，部隊雖未如參謀本部電訊發展室受「國家情報工作法」節制而成為情報機關，但網路戰部隊卻奉令進駐「國內外公私營機構」，擴大作戰平台，指揮部高階將領也曾公開與調查局等單位交流，原本神秘的聯隊部址，其實已成為偵蒐攻防的「樣板」，實際上網路戰兵力已分散各地，甚至隱入政府機關或外圍，避免遭偵蒐鎖定。

資通電軍指揮部網路戰聯隊日前透過政府採購線上標案平台計畫耗資300萬元，對外採購「資安攻防蒐平台實作訓練案」，機關地址敘明位於北市和平東路六張犁現址，過去神秘的區域，如今已成為公開資訊。

對此，國防部表示，這處網戰聯隊部確因機敏性降低，因此將地址列為公開資訊，但實際兵力都分散各地保密位置，維繫戰力於不墜。

國防部參謀本部資通電軍指揮部網路戰聯隊日前透過政府採購線上標案平台，對外採購「資...
國防部參謀本部資通電軍指揮部網路戰聯隊日前透過政府採購線上標案平台，對外採購「資安攻防蒐平台實作訓練案」，聯隊位於台北市六張犁的聯隊部址也因此曝光。圖／政府採購標案網頁
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資通電軍指揮部指揮官馬英漢（左）月前拜會調查局官員，指揮部自行發布新聞資訊，強調...
資通電軍指揮部指揮官馬英漢（左）月前拜會調查局官員，指揮部自行發布新聞資訊，強調合作保密防諜工作。圖／資通電軍指揮部
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國防部參謀本部資通電軍指揮部網路戰聯隊日前透過政府採購線上標案平台，對外採購「資...
國防部參謀本部資通電軍指揮部網路戰聯隊日前透過政府採購線上標案平台，對外採購「資安攻防蒐平台實作訓練案」，聯隊位於台北市六張犁的聯隊部址也因此曝光。圖／Google Earth
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國防部考察國軍

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