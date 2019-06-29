出席三軍六校畢典 蔡總統：和平靠自己捍衛

蔡英文總統昨天出席三軍六校畢業典禮，強調「和平靠國防，和平靠國軍；和平不是靠別人施捨，是靠自己捍衛！」國軍不求戰，也不畏戰。

蔡英文總統（前左二）昨天到陸軍官校主持三軍六校畢業典禮，學生送上畫作。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

蔡總統表示，在整體的戰力上，國防自主正穩健的前進，國機國造的高教機，明年就要準備升空首飛。幾十年來、歷經好幾任總統都想做的潛艦國造，終於開始啟動，二○二五年正式成軍。

「和平靠國防，和平靠國軍。」蔡總統說，打造更好的國防、更好的國軍，是她念茲在茲的工作；身為三軍統帥，她是國軍的靠山。