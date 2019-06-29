美參院通過國防授權法案 促美艦常態通過台海

美國參議院通過二○二○財年國防授權法案，認為應強力支持對台軍售，讓美艦繼續常態通過台海。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國聯邦參議院廿七日通過二○二○財年國防授權法案（NDAA），根據本月稍早公布的版本，參院意見認為，美方應強力支持對台軍售，應讓美艦繼續常態通過台海，並鼓勵盟友與夥伴同樣通過，以表明致力於在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

對此，總統府向美國會及行政部門表達感謝，總統府也表示，我國將持續和美國政府討論強化台美間的安全合作；我國也正有系統的整備國防，提升自我防衛能量，以確保全體國民的安全福祉與區域的穩定發展。

參院廿七日以八十六票同意、八票反對通過NDAA，待眾院全院通過其版本，經兩院協商並通過一致版本後，再交由總統簽署成法。

參院軍委會上月通過NDAA，當時僅公布法案摘要，本月中公布詳細內容，參院通過後數周內可能公布調整後版本。

根據六月十一日的版本，其中第一二五七條為強化美台防務關係的參院意見，列舉九項，除支持美艦常態通過台海，其它內容還包括美國應強力支持台灣經由對外軍售、直接商售與產業合作，獲得防禦性武器與服務；美國應確保及時檢討與回應台灣提出的軍購需求，以改善對台軍售的可預測性；美國防部長應推動與台進行實戰訓練與軍事演習的機會，以及依據「台灣旅行法」推動美台資深國防官員與軍事將領交流等。