人物側寫／溫和內斂…新參謀總長 一張安全牌

2019-06-28 00:23 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 程嘉文



現任軍政副部長沈一鳴上將，七月一日起接任參謀總長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新任參謀總長沈一鳴上將，是軍中出名的帥哥。網路上至今仍能看到廿多年前他擔任幻象兩千戰機的種子教官，接受電視台訪問，英姿煥發的畫面。廿多年後，雖然鬢角已經斑白，溫恭蘊藉的沈一鳴，仍然是媒體圈公認的型男。有記者半認真建議，他應該去拍國軍的招生廣告。沈一鳴聞言一笑，客氣回答：「別拿我開玩笑了！」

沈一鳴在軍中數十年表現，可以用「模範生」來形容：飛行技術與學識俱佳，獲選赴法接收幻象機，也曾留美深造；本身熱愛運動，多次在國防部的體測拿到滿分；操守嚴謹，接物客氣，是部屬心目中不刁難人的好長官。也因此自從他升上中將，就被視為空軍未來接班人。

另一方面，這位模範生也有外交官的內斂個性：他擔任空軍司令期間，經常邀請媒體爬山並餐敘。記者們當然不會放過貼身採訪機會，千方百計想打探新聞，不管是面對單刀直入、旁敲側擊乃至挖坑套話，沈一鳴從沒讓記者套出任何「哏」。即便酒過三巡，依然守口如瓶。官員表示，沈在空軍將領中，並不以愛喝著稱，但面對敬酒也從不「拒戰」，重點是：「從沒看他喝醉過！」

此次沈一鳴出任參謀總長，可以說是徹底的「安全牌」：不只在期別與軍種上符合倫理，沉穩均衡的個人特質，也足以讓高層長官與友軍感到安心，在新任總長領兵之下，不會有讓大家聞之傻眼的「出格」動作。

不過，溫和內斂特質，是否代表相對保守、缺乏大刀闊斧動作？使得參謀本部與其他單位的互動中，處於弱勢地位？沈一鳴如今爬上軍令系統的頂峰，直接指揮近廿萬大軍，外界或許有機會一窺，帥哥上將斯文外表下的強韌面。