新任參謀總長沈一鳴 以柔克剛的帥哥上將

2019-06-27 22:16 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



新任參謀總長沈一鳴上將，是軍中出名的帥哥。網路上至今仍能看到，1990年代他擔任幻象兩千戰機的種子教官，英姿煥發的畫面；廿多年後，雖然鬢角已經斑白，溫恭蘊藉的沈一鳴，仍然是軍事媒體圈公認型男。有記者半認真建議，為了推動募兵，他應該去拍國軍招生廣告。沈一鳴聞言一笑，客氣回答：「別拿我開玩笑了！」

沈一鳴在軍中數十年表現，可用「模範生」來形容：飛行技術與學識俱佳，獲選赴法接收幻象機，也曾留美深造；本身熱愛運動，多次在國防部的體測拿到滿分；操守嚴謹，接物客氣，是部屬心目中不刁難人的好長官。至少從他升上中將，就被視為空軍未來接班人。

另一方面，這位模範生也有外交官的內斂個性：他擔任空軍司令期間，經常邀請媒體爬山並餐敘。記者們當然不會放過貼身採訪機會，千方百計想打探新聞，但是不管單刀直入、旁敲側擊乃至挖坑套話，眾人從沒從他嘴裡套出任何消息來。即便酒過三巡，依然防意如城，絲毫不露口風。官員表示，沈在空軍將領中，並不以愛喝著稱，但面對敬酒也從不「拒戰」，重點是：「從來沒看他喝醉過！」

因此，沈一鳴出任參謀總長，可以說是徹底的「安全牌」：不只在期別與軍種上符合國軍倫理，沈穩均衡的個人特質，也足以讓高層長官與友軍感到安心，在新任總長領兵之下，不會三不五時頒布讓大家聞之傻眼的「出格」指示。