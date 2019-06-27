國軍將領晉任 中尉女兒替中將爸爸掛上二星肩章

2019-06-27 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



王德霖（左）替父親王紹華（右）換上中將的二星肩章。記者程嘉文／攝影 分享 facebook 國防部今天舉辦108年下半年將官晉任布達暨授階典禮，共有6位中將、13位少將。新任國防部政務辦公室主任王紹華中將，女兒王德霖也投身軍旅，今天特別由馬祖返台，穿著筆挺軍常服出席典禮，見證父親的榮耀時刻，並且替爸爸別上新的二星肩章，成為現場溫馨焦點。

王紹華原任參謀本部聯二（情報）次長室助理次長，今年6月1日接任政務辦公室主任，占中將缺。王德霖畢業於中台科技大學應用外語系，考取國軍專業軍官班，目前在陸軍馬祖防衛指揮部擔任後勤官。

王德霖受訪表示，夠到場見證父親榮譽的時刻，為父親感到驕傲，也覺得很感動。因為自己在軍人家庭長大，從小就對軍旅生活有興趣。她說，決定報考軍官班，不全是爸爸也是軍人的因素，但是在陸海空三軍中選擇陸軍為志願，就的確是受爸爸影響。

至於女兒也從軍，有什麼看法？王紹華坦言，因為工作忙碌不常在家，所以女兒決定從軍的過程，多半是和媽媽討論，自己其實很晚才知道。

國軍將領的子女投身軍旅的例子不少：陸軍政戰主任簡士偉的女兒簡君育，也是在大學畢業後報考專業軍官班，和父親一樣選擇政戰兵科，現任關渡指揮部的本部連輔導長。半年前簡士偉晉任中將，簡君育也請假到場，見證爸爸的榮耀時刻。