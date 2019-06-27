沈一鳴、張哲平都空軍 國防部四巨頭陸海空比例變成2:0:2

2019-06-27 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



參謀總長李喜明上將，將於本月底屆齡退伍。由於先前總統府迄未公布新任參謀總長人選，以及連動影響的國軍高階人事，近來引發政壇不少猜測。國防部今天（27日）下午發布新聞稿指出：奉總統核定，自今年7月1日起，現任軍政副部長沈一鳴上將，將接任參謀總長；現任空軍司令張哲平上將，接任軍政副部長；現任空軍副司令熊厚基中將，接任空軍司令，同時晉升二級上將。

如此一來，國防部的四巨頭（部長、參謀總長、軍政副部長、軍備副部長），新陣容中的陸海空三軍比例，變成「2:0:2」：部長嚴德發是陸軍上將退伍，沈一鳴與張哲平都是空軍二級上將；軍備副部長張冠群是中科院出身的陸軍二級上將。至於上任已經三年一個月的海軍司令黃曙光上將，雖然深獲高層信任，但這波並未異動，繼續留在現職，應該是由於目前他負責的潛艦國造案事關重大，暫時無法換人接手所致。