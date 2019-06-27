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國軍高階將領異動 國防部副部長沈一鳴接任參謀總長

全球空汙最嚴重城市！前100名有57座被這國包辦

沈一鳴、張哲平都空軍 國防部四巨頭陸海空比例變成2:0:2

2019-06-27 16:41聯合報 記者程嘉文╱即時報導

參謀總長李喜明上將，將於本月底屆齡退伍。由於先前總統府迄未公布新任參謀總長人選，以及連動影響的國軍高階人事，近來引發政壇不少猜測。國防部今天（27日）下午發布新聞稿指出：奉總統核定，自今年7月1日起，現任軍政副部長沈一鳴上將，將接任參謀總長；現任空軍司令張哲平上將，接任軍政副部長；現任空軍副司令熊厚基中將，接任空軍司令，同時晉升二級上將。

如此一來，國防部的四巨頭（部長、參謀總長、軍政副部長、軍備副部長），新陣容中的陸海空三軍比例，變成「2:0:2」：部長嚴德發是陸軍上將退伍，沈一鳴與張哲平都是空軍二級上將；軍備副部長張冠群是中科院出身的陸軍二級上將。至於上任已經三年一個月的海軍司令黃曙光上將，雖然深獲高層信任，但這波並未異動，繼續留在現職，應該是由於目前他負責的潛艦國造案事關重大，暫時無法換人接手所致。

沈一鳴是空軍官校68年班畢業，張哲平是空軍官校71年班畢業，兩人均曾擔任新竹的第二（499）聯隊長。熊厚基是72年班，曾任台南的第一（443）聯隊長、空軍作戰指揮部參謀長、國防部政務辦公室主任、空軍作戰指揮部指揮官等職。此外，年輕時的熊厚基，曾是國軍第一位駕駛F-16戰機試射魚叉飛彈的飛官。

103年8月26日，時任空軍作指部少將參謀長的熊厚基，在國防部記者會指出：中共運...
103年8月26日，時任空軍作指部少將參謀長的熊厚基，在國防部記者會指出：中共運八電偵機於25日進入我方防空識別區，國軍戰機立即升空攔截驅離。圖／資料照，記者程嘉文攝影
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張哲平。圖／國防部提供
張哲平。圖／國防部提供
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熊厚基。圖／國防部提供
熊厚基。圖／國防部提供
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沈一鳴。圖／國防部提供
沈一鳴。圖／國防部提供
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空軍國防部國軍
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