調查報導／吳斯懷：退俸變少不變多 怎服氣

相關新聞
晉升19將官 蔡總統強調美持續對台軍售2019-06-27 14:21
調查報導／年改亂象 李家同：人民信心已動搖2019-06-27 14:20
調查報導／退伍軍人受職訓「證照拿一堆 工作做不長」2019-06-27 14:15
蔡英文慰勉晉升將官 強調美持續對台軍售2019-06-27 11:22
嚴德發：募兵有成 部隊明年編現可達90%2019-06-27 09:46
小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V2019-06-27 09:02
外傳軍售擱置 薛瑞福：台灣應成常態銷售夥伴2019-06-27 08:01
參謀總長屆退 軍方人事微調未涉及國安、外交2019-06-27 00:48
探視受傷2傘兵 高市府贈慰問金2019-06-26 23:36
國安人員個資遭洩 軍情局評估影響不大2019-06-26 15:47
參謀總長李喜明屆退 美軍漢光觀摩團長這樣稱讚他2019-06-26 13:40
國軍發布定期將官晉任 19人晉任中、少將明授階2019-06-26 12:24
遼寧艦繞台想幹嘛？ 火力超高規格 卻異常低調2019-06-26 08:00
跳傘位置重疊 2士兵墜地骨折2019-06-25 23:58
空軍P-3C緊急戰備 深夜升空偵追不明目標？2019-06-25 18:39
國軍本屆將官晉任僅19人 創史上最低紀錄2019-06-25 17:16
傳美擬暫停對台軍售 AIT：政策不變2019-06-25 16:25
影／陸軍航特部兩傘兵跳傘意外 傷勢穩定2019-06-25 16:11
航特2上兵跳傘墜地 真相疑「一上一下重疊」2019-06-25 16:08
共軍遼寧號通過台海北返 國防部：全程掌控2019-06-25 15:34
國軍又傳跳傘意外：兩人降落傘吃風不足摔傷脊椎2019-06-25 14:39
遼寧號首度遠航經台海北返 五萬噸補給艦隨行2019-06-25 14:28
吃風不足？陸軍航特部2傘兵屏東跳傘墜地受傷送醫2019-06-25 14:27
遼寧艦群穿越台灣海峽中 國軍正嚴密監控2019-06-25 14:00
美擱置對台軍售？國防部：目前進度正常2019-06-25 13:43
海欉與檞樹飛彈老矣 國防部花大錢延壽原因看這裡2019-06-25 12:04
美暫停對台軍售？國防部：進度正常2019-06-25 11:40
美擱置對我軍售？外交部：繼續爭取美方售我防衛武器2019-06-25 11:35
軍方：漢光期間因氣候未發射雄三 與共軍無關2019-06-24 19:24
大陸解放軍若侵台 CNN：將面臨最血腥一役2019-06-24 18:02
熱門文章
夜問打權只播到周五 黃偉哲：不需要蔡政府出手打壓2019-06-26 23:10
高雄論政幕後 韓國瑜真的累了、朱立倫聲量翻5倍2019-06-26 21:11
軍售被阻 毛嘉慶：報告蔡總統，川普把您賣了！2019-06-26 15:29
Wecare高雄再出發 號召30萬人罷免韓國瑜2019-06-26 15:26
力挺反紅媒結局超慘...館長遭直播平台斷約 損失上千萬！2019-06-26 17:43
黃智賢節目停播 黃偉哲提三點指蔡政府不可能打壓2019-06-27 11:28
林濁水酸韓國瑜塞子說 孫大千：草包聽不懂庶民語言2019-06-27 08:14
農地工廠合法化 政院同意25年落日條款2019-06-26 23:56
挺郭不挺韓！高市副議長陸淑美：不希望高雄又變綠地2019-06-27 12:47
調查報導／事情做不完 公務員每日加班2小時成常態2019-06-26 15:56
國民黨政見會網友評最大贏家 非韓非郭…咦怎麼是他！2019-06-27 08:00
黃暐瀚：韓國瑜「棋子與塞子」 其實是脫稿演出2019-06-27 08:11
調查報導／年改使將校塞車 尉官還是補不足？2019-06-26 15:38
高雄小三通事件爆韓國瑜用人危機 他批：沒有人才庫的市長2019-06-27 12:14
學者大讚韓「塞子說」 神分析國民黨初選每人都是塞子2019-06-26 21:55
韓早就懷疑被監控？ 換辦公室、不住官邸2019-06-27 00:40
韓國瑜還在等他稱讚 林濁水：讚藍容易讚韓難2019-06-26 20:51
民進黨從地獄回到人間 蔡其昌：蔡英文有4大貴人2019-06-27 09:18
【重磅快評】旗津之前有安平：蔡政府的國安大騙局2019-06-27 10:09
蔡英文質疑社宅 朱立倫回嗆痛駁還要蔡回身問陳菊2019-06-27 01:19
扁讚學生嗆韓國瑜是教育成功 對罷免韓深不以為然2019-06-26 21:36
小三通案炒作效率奇高 菜農林佳新諷：登革熱撥款都沒這麼快2019-06-26 16:43
「公民割草行動」今天啟動罷免韓國瑜 首要目標3萬份2019-06-27 13:08
初選前封關造勢！韓國瑜在新竹要搶這群人的票2019-06-26 21:37
郭槓上媒體 韓國瑜：抹黑太誇張，我想到「火雲邪神」2019-06-27 10:24
蔡總統臉書貼文 以「栓子」暗酸韓國瑜「塞子」2019-06-26 18:58
冒名韓國瑜親信電郵 帳號「英文加數字」竟也相同2019-06-26 21:30
薛瑞福重申：關切外部影響台選舉 美將支援台灣2019-06-27 05:15
高雄白派轉挺郭台銘？ 孫大千：我是王金平認證白派人2019-06-27 11:27
外掛有好有壞 郭台銘：像蔡英文開的是暗黑外掛2019-06-26 22:25
新聞眼／防諜戰 考驗韓應變國安能力2019-06-27 00:35
王金平在金庸展抽上上籤「願望會在不知不覺中實現」2019-06-27 12:06
韓國瑜集「客」力 周日新竹造勢 地方表態不一2019-06-26 23:28
什麼是「塞子」？黨產會：我們就是塞子！2019-06-26 21:30
國民黨正式發動「反鐵籠公投」 七七凱道見2019-06-26 16:10
顏清標王金平合體煮水餃 標哥：要研發「冬瓜水餃」2019-06-26 16:38
幕僚電郵遭冒名竊講稿 韓國瑜：非常可怕2019-06-27 00:07
大法官人事今投票 謝銘洋被質疑未利益迴避2019-06-27 00:58
調查報導／魏國彥：政府砍退休金是詐騙集團 失信於民2019-06-27 12:43
安平廈門也曾小三通？ 賴清德：完全是兩回事2019-06-27 14:18
留言