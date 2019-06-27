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調查報導／吳斯懷：退俸變少不變多 怎服氣

2019-06-27 14:17聯合晚報 記者程嘉文／台北報導

86年起，退俸由恩給制改為儲金制，階級資歷相同的Ａ少校與Ｂ少校，因為退伍時間差了一年，終身俸差了30%。以少校12級說，就是1萬2000元。

年改後新公式算出的數字，待遇被砍的，就是中間這批從三年級到六年級前半的人。

年改溯及既往，採取只變少，不變多的方式。領導年改抗爭的退役中將吳斯懷說，86年改為帳戶制時，新制退俸的確有所得替代率偏低的問題。政府願意面對問題，加以改善，當然很好。但是否應該維持信賴保護，從現役者開始改，如今不但溯及既往，而且是金額變少才溯、如果金額變多就不溯，如何能讓人服氣。

年改吳斯懷所得替代率軍人年改方案
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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