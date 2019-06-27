蔡英文慰勉晉升將官 強調美持續對台軍售

2019-06-27 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡英文總統上午向晉升的國軍新科將官表示，美國持續強化對台軍售，持續與國軍進行經常性的軍事交流，這是我們共同努力的結果，更是強化自我防衛能力，決心成為區域和平穩定最重要維護者的展現。

國防部上午舉行中華民國108年下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮，由國防部長嚴德發主持，他表示，在全軍的努力以及社會各界的支持下，近三年國軍人力大幅成長，預期明年部隊將可達到編現90%的目標。

上午晉任的將領，僅有19人。中將有6人，包括陸軍澎湖防衛指揮部中將指揮官呂坤修、國防部作戰計畫次長室中將次長葉國輝、國防部後勤次長室中將次長黃佑民、國防部政務辦公室中將主任王紹華、陸軍花東防衛指揮部中將指揮官陳忠文、空軍教準部中將指揮官孫連勝。其中孫連勝是空軍首位原住民魯凱族中將。

晉任少將人員則有13人，包括軍備局生製中心少將主任王國樑、國防部戰規司建軍處少將處長黃文啓、總督察長室軍監處少將處長胡瑞訓、國防部總督察長室戰督處少將處長許永祥、後備中區指揮部少將指揮官馬家龍、憲兵202指揮部少將指揮官于大任、陸勤部軍醫處少將處長謝宗保、陸軍金防部少將政戰主任劉強華、陸軍542少將旅長侯嘉倫、陸軍機步333旅少將旅長林志穎、海軍海洋監偵指揮部少將指揮官曾安國、總統府侍衛室少將主任陳逸夫、海委會海巡署東部分署少將副署長陳學良。

蔡英文致詞時則表示，近年中共透過外交手段、軍事威脅與政治滲透等各種方式，影響台灣，企圖衝擊台海穩定現狀，造成周邊國家緊張，面對中共軍事的挑釁與恫嚇，政府必將更堅定為保護中華民國主權而努力，為穩定台海區域和平而奮鬥。蔡英文說，和平必須靠國防，國防必須靠各位。

蔡英文說，美國持續強化對台軍售，持續與國軍進行經常性的軍事交流，這是我們共同努力的結果，更是強化自我防衛能力，決心成為區域和平穩定最重要維護者的展現。面對中國試圖破壞區域和平的行逕，我們必須更加團結，穩定兩岸情勢，但不會是妥協、讓步或委屈求全，而是必須確保國家主權完整和國土安全，讓世世代代台灣人都能享受與擁有民主的生活方式。