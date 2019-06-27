親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍營初選白熱化
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
年改一周年檢討
能源轉型路迢迢
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

參謀總長屆退 軍方人事微調未涉及國安、外交

2019-06-27 00:48聯合報 記者林敬殷／台北報導

參謀總長李喜明（前右）將屆齡退役，總統蔡英文（前左）昨天在總統府頒授李喜明一等雲...
參謀總長李喜明（前右）將屆齡退役，總統蔡英文（前左）昨天在總統府頒授李喜明一等雲麾勳章。 （中央社）
分享

國防部參謀總長李喜明七月一日屆齡退伍，蔡英文總統昨天頒授參謀總長李喜明一等雲麾勳章，肯定李在總長任內為精進國軍整體戰力、保衛國家安全的努力與貢獻。據指出，李喜明退伍後所牽動軍方人事異動部分，僅作小規模的調整，沒有涉及國防部之外的部分。

蔡總統指出，李喜明在總長任期內，戮力落實國軍整體防衛構想，並且精進各項聯合作戰演練、整備，昨天所頒授的「一等雲麾勳章」，就是要肯定李喜明在任職期間，為精進國軍整體戰力所做的努力。

在李喜明退伍後，牽動軍方人事異動的部分，相關人士表示，日前謠傳李喜明屆齡退伍後，將牽動國防、外交及國安系統等人事，全是空穴來風的謠言，事實上，目前所知此次調整僅就以李喜明退伍後的遺缺，依例及依職等所進行的調整，在軍方內部的調整，不涉及國防部之外，也就是沒有牽涉到國安及外交系統等的大規模調整，外界不用過度聯想或猜測。新人事的部分，確定之後，就會對外發布。

蔡總統提到，再過幾天，就是李總長即將榮退的日子。每位資深軍官屆齡退伍，總是令她感到不捨，她會惦記著他們對國家和社會的貢獻。此外，蔡總統也對李喜明夫人說聲「感謝妳的支持」，因為有李夫人，才能讓李總長沒有後顧之憂，在保國衛民的職責上盡心盡力，保障國家安全。

國軍國防部國安蔡英文
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

探視受傷2傘兵 高市府贈慰問金

2019-06-26 23:36

國安人員個資遭洩 軍情局評估影響不大

2019-06-26 15:47

參謀總長李喜明屆退 美軍漢光觀摩團長這樣稱讚他

2019-06-26 13:40

國軍發布定期將官晉任 19人晉任中、少將明授階

2019-06-26 12:24

遼寧艦繞台想幹嘛？ 火力超高規格 卻異常低調

2019-06-26 08:00

跳傘位置重疊 2士兵墜地骨折

2019-06-25 23:58

空軍P-3C緊急戰備 深夜升空偵追不明目標？

2019-06-25 18:39

國軍本屆將官晉任僅19人 創史上最低紀錄

2019-06-25 17:16

傳美擬暫停對台軍售 AIT：政策不變

2019-06-25 16:25

影／陸軍航特部兩傘兵跳傘意外 傷勢穩定

2019-06-25 16:11

航特2上兵跳傘墜地 真相疑「一上一下重疊」

2019-06-25 16:08

共軍遼寧號通過台海北返 國防部：全程掌控

2019-06-25 15:34

國軍又傳跳傘意外：兩人降落傘吃風不足摔傷脊椎

2019-06-25 14:39

遼寧號首度遠航經台海北返 五萬噸補給艦隨行

2019-06-25 14:28

吃風不足？陸軍航特部2傘兵屏東跳傘墜地受傷送醫

2019-06-25 14:27

遼寧艦群穿越台灣海峽中 國軍正嚴密監控

2019-06-25 14:00

美擱置對台軍售？國防部：目前進度正常

2019-06-25 13:43

海欉與檞樹飛彈老矣 國防部花大錢延壽原因看這裡

2019-06-25 12:04

美暫停對台軍售？國防部：進度正常

2019-06-25 11:40

美擱置對我軍售？外交部：繼續爭取美方售我防衛武器

2019-06-25 11:35

軍方：漢光期間因氣候未發射雄三 與共軍無關

2019-06-24 19:24

大陸解放軍若侵台 CNN：將面臨最血腥一役

2019-06-24 18:02
看更多

熱門文章

政見會後 爆料公社投票「郭、韓PK」 74％網友都挺他

2019-06-26 08:37

5金句看完國民黨初選政見會 網友驚豔：圈粉張亞中

2019-06-26 09:34

調查報導／年改大砍退休金 資深刑警退不了改當伙房兵

2019-06-26 12:56

軍售被阻 毛嘉慶：報告蔡總統，川普把您賣了！

2019-06-26 15:29

遼寧艦繞台想幹嘛？ 火力超高規格 卻異常低調

2019-06-26 08:00

獨／蔡政府受不了了 夜問打權被停 只播到本周五

2019-06-26 23:10

高雄論政幕後 韓國瑜真的累了、朱立倫聲量翻5倍

2019-06-26 21:11

Wecare高雄再出發 號召30萬人罷免韓國瑜

2019-06-26 15:26

旗津-溫州小三通？ 潘恒旭道歉：若有責任我會概括承擔

2019-06-26 07:46

徐永明諷韓國瑜愛說謊 孫大千列舉蔡英文8點事蹟回擊

2019-06-26 08:14

周刊爆北農年薪400萬 韓國瑜：股東大會通過有何好查？

2019-06-26 10:59

力挺反紅媒結局超慘...館長遭直播平台斷約 損失上千萬！

2019-06-26 17:43

準大法官謝銘洋：台灣是個國家 解散政黨有可能

2019-06-26 13:33

韓國瑜稱市府做到爆肝 柯文哲大笑：酒喝太多才爆肝

2019-06-26 09:53

「半年的高雄市長」政見會3分鐘內狂提高雄23次 網友崩潰

2019-06-26 11:21

會嚇到還是會想買？超擬真韓國瑜頭套出現了

2019-06-26 10:44

不會一直被學生嗆 韓國瑜新竹場百位大專生掌旗陪入場

2019-06-26 15:07

影／郭台銘見星雲大師 一度爆氣與中天互槓

2019-06-26 14:08

爆有人冒名索國政會講稿 韓國瑜：非常可怕，已報警

2019-06-26 13:20

韓國瑜被爆北農年薪400萬 柯文哲：有可能

2019-06-26 10:06

調查報導／年改使將校塞車 尉官還是補不足？

2019-06-26 15:38

調查報導／事情做不完 公務員每日加班2小時成常態

2019-06-26 15:56

國軍發布定期將官晉任 19人晉任中、少將明授階

2019-06-26 12:24

蔡英文：高雄出現難以理解的事，因為市長在忙其他事

2019-06-26 11:56

郭台銘今訪佛陀紀念館 怒嗆旺旺集團「蔡老闆 」

2019-06-26 13:36

諷韓書《愛說謊》絕版 博客來小編撿到槍意外打到羅致政

2019-06-26 14:29

不爽綠營罷免韓國瑜？羅智強告訴你 罷免蔡英文有多難

2019-06-26 12:57

學者大讚韓「塞子說」 神分析國民黨初選每人都是塞子

2019-06-26 21:55

被政治耽誤的印象派畫家？作家勸周錫瑋何必選總統

2019-06-26 13:22

參謀總長李喜明屆退 美軍漢光觀摩團長這樣稱讚他

2019-06-26 13:40

沈發惠不選立委 黃國昌：別用「禮讓」吃豆腐

2019-06-26 13:38

不只是韓冰！細數這些因為韓國瑜暴紅的美人兒

2019-06-26 09:00

大法官被提名人謝銘洋 昔連署「拔管」今仍不贊成任命

2019-06-26 10:33

調查報導／公務體系一個蘿蔔一個坑 熬24年沒升遷

2019-06-26 12:04

曾說「台大沒把馬英九教好」 謝銘洋：民主國家批評元首正常

2019-06-26 10:29

小三通案炒作效率奇高 菜農林佳新諷：登革熱撥款都沒這麼快

2019-06-26 16:43

韓國瑜還在等他稱讚 林濁水：讚藍容易讚韓難

2019-06-26 20:51

嗆韓國瑜成流行？ 許常德提「約在一起」破解妙方

2019-06-26 11:18

調查報導／年改後阿嬤老師不出去 流浪教師進不來

2019-06-26 12:06

調查報導／年改後 菜鳥當家、老鳥難管 惡性循環

2019-06-26 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top