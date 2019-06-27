參謀總長屆退 軍方人事微調未涉及國安、外交

2019-06-27 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



參謀總長李喜明（前右）將屆齡退役，總統蔡英文（前左）昨天在總統府頒授李喜明一等雲麾勳章。 （中央社） 分享 facebook

國防部參謀總長李喜明七月一日屆齡退伍，蔡英文總統昨天頒授參謀總長李喜明一等雲麾勳章，肯定李在總長任內為精進國軍整體戰力、保衛國家安全的努力與貢獻。據指出，李喜明退伍後所牽動軍方人事異動部分，僅作小規模的調整，沒有涉及國防部之外的部分。

蔡總統指出，李喜明在總長任期內，戮力落實國軍整體防衛構想，並且精進各項聯合作戰演練、整備，昨天所頒授的「一等雲麾勳章」，就是要肯定李喜明在任職期間，為精進國軍整體戰力所做的努力。

在李喜明退伍後，牽動軍方人事異動的部分，相關人士表示，日前謠傳李喜明屆齡退伍後，將牽動國防、外交及國安系統等人事，全是空穴來風的謠言，事實上，目前所知此次調整僅就以李喜明退伍後的遺缺，依例及依職等所進行的調整，在軍方內部的調整，不涉及國防部之外，也就是沒有牽涉到國安及外交系統等的大規模調整，外界不用過度聯想或猜測。新人事的部分，確定之後，就會對外發布。

蔡總統提到，再過幾天，就是李總長即將榮退的日子。每位資深軍官屆齡退伍，總是令她感到不捨，她會惦記著他們對國家和社會的貢獻。此外，蔡總統也對李喜明夫人說聲「感謝妳的支持」，因為有李夫人，才能讓李總長沒有後顧之憂，在保國衛民的職責上盡心盡力，保障國家安全。