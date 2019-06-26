參謀總長李喜明屆退 美軍漢光觀摩團長這樣稱讚他

2019-06-26 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡英文總統今日主持「國防部參謀總長李喜明上將授勳典禮」，頒授李喜明「一等雲麾勳章」，感謝李喜明將自己近50年的歲月貢獻軍旅，為了國家安全而努力。李喜明任總長期間全力推行「整體防衛構想」（ODC／Overall Defense Concept）不對稱作戰概念，連續3年率美軍漢光觀摩團來台考察的退役空軍上將小愛德華 賴斯（General Edward A. Rice, Jr.），在這次離台前的餐會上，也曾當著蔡總統與國安高層面前，稱讚李喜明推動ODC的成效。

李喜明月底即將屆齡退伍，其50餘年來軍旅生涯，頗具傳奇色彩。根據海軍256戰隊隊史館的記載，他是第一批赴荷蘭接收劍龍級潛艦的人員，並統籌負責「潛航教練儀」隨海虎艦返國作業，為潛艦官兵執行潛艦上浮下潛及緊急災害處理戰備學能，建立實境模擬的教育訓練環境。他也曾在96台海危機時，奉時任參謀總長羅本立密令，率海虎潛艦滿載魚雷潛伏在中共船團必經海域，長達1個月之久。

李喜明任總長後，全力推行「整體防衛構想」（ODC／Overall Defense Concept）不對稱作戰概念，他3月訪問美國五角大廈時，傳美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德上將親自到大廈門口迎接；而美軍漢光演習觀摩團在台期間，過去連續3年負責帶隊的Rice上將，在這次在離台前的餐會上，也曾當著蔡總統國安高層面前稱讚李喜明推動ODC的成效。

這場授勳儀式包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發等，均出席觀禮。蔡總統致詞表示，今天透過這場典禮，頒授參謀總長李喜明一等雲麾勳章，肯定李喜明任內為精進國軍整體戰力、保衛國家安全的努力與貢獻。

蔡總統致詞時首先代表國人感謝李喜明從民國59年入伍以來，貢獻將近50年的歲月，投身軍旅，跟我們一起保家衛國，為了國家安全努力。相信所有國人都能夠認同堅實的國防，才能夠保障國家主權和民主自由的價值。在面對中共不斷擴張軍事力量的同時，我們也必須要積極發展「不對稱戰力」，才能夠嚇阻、因應中共軍事武力的威脅。除了保障台海安全，也能夠為區域和平，來付出心力。

蔡總統指出，李喜明在總長任期內，戮力落實國軍整體防衛構想，並且精進各項聯合作戰演練、整備。今天所頒授的「一等雲麾勳章」，就是要肯定李喜明在任職期間，為精進國軍整體戰力所做的努力。

蔡總統提到，再過幾天，就是李喜明即將榮退的日子。每位資深軍官屆齡退伍，總是令她感到不捨，她會惦記著他們對國家和社會的貢獻。而在國軍全心對國家和社會付出的同時，有一個人，總是在國軍的背後支持國軍。今天，除了李總長之外，她也一定要對李夫人說聲「感謝妳的支持」。因為有李夫人，才能讓李總長沒有後顧之憂，在保國衛民的職責上盡心盡力，保障我們國家安全。