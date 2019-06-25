航特2上兵跳傘墜地 真相疑「一上一下重疊」

2019-06-25 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



陸軍航空特戰指揮部今上午傘訓傳出2名士兵墜地受傷，航特部政戰副主任梁庭蔚表示，高姓上兵、施姓上兵從機艙跳出時傘有完全展開，疑似降落期間，高在施的正上方，導致高的傘吃風不足，再踩到施的傘面，2人的傘都往內潰縮，才導致意外墜地，目前都在國軍高雄總醫院治療，沒生命危險。

據指，高姓及施姓上兵8點55分執行跳傘並傳出受傷，分別由2輛救護車載送，約11點抵達國軍高雄總醫院，初步診斷腰椎都有受傷，高的雙腳趾有骨折，正進行手術；施的左腳掌骨裂，狀況較輕微些。

據了解，26歲高姓上兵是高雄人、22歲施姓上兵為嘉義人，皆服役於航特部特三營，已掛有傘徽、是名合格傘兵，去年還參加清泉崗基地操演，兩人進一步至「特殊跳傘訓練班」受訓。

梁庭蔚指出，今天上午該班在屏東地區進行傘訓，第一梯次跳完後，高、施在第二梯次先後跳傘，從1350英呎（約411公尺）高度跳出機門，起初2人的傘都有完整撐開，不料高卻重疊在施的上方，導致氣流受影響，傘的吃風不正常，高的腳也踩踏施的傘面，兩人的傘因此出現潰縮、無法完全張開，拉副傘也已來不及全開，便從離地60英呎（約18公尺）處墜地。