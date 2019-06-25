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網路直播／福衛7號14:30發射升空 見證台灣科技奇蹟

遼寧艦群穿越台灣海峽中 國軍正嚴密監控

2019-06-25 14:00聯合報 記者洪哲政╱即時報導

中國解放軍遼寧號航母艦隊群昨日通過我東沙島附近海域，今天上午進入台灣海峽，準備北返青島母港。國防部證實此事，我方正嚴密監控中。

遼寧號航艦以及另外五艘共軍艦艇，包括驅逐艦DDG116「石家莊」、DDG117「西寧」，巡防艦FFG576「大慶」、FFG598「日照」，油彈補給艦AOE965「呼倫湖」，日前經由西太平洋南下，先接近關島水域，然後繞經菲律賓南方，進入南中國海執行遠海航訓，現正北返青島母港。

國防部證實此事，我方正嚴密監控中。

遼寧號航艦。圖／中共海軍
遼寧號航艦。圖／中共海軍
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國防部解放軍軍艦
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