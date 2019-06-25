海欉與檞樹飛彈老矣 國防部花大錢延壽原因看這裡

2019-06-25 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國軍耗資7億5000萬餘元預算為海欉與檞樹飛彈進行延壽，被質疑浪費人民納稅錢，為何不能以剌針或國產「海弓三型」及「海劍羚」防空飛彈取代。國防部表示，海欉與檞樹飛彈均已於103年全數屆壽，現正執行延壽作業，每1枚延壽成本約新台幣214萬元，預109年自美運返接收，可延長飛彈服役期5年以上，未來若以刺針飛彈取代檞樹飛彈，每1枚刺針飛彈約新台幣1100萬元。國防部後續將視中科院「海弓三型」及「海劍羚」防空飛彈研發成果，評估符合海軍作戰需求後，納入建案規劃。

國民黨立委沈智慧向行政院提出書面質詢表示，海軍海欉與檞樹飛彈為1969年代產物，射程僅6公里，原則上無法為現代化的飛機船艦提供防護。而標準2型飛彈為1967年代產物，去年6月21日德國海軍試射飛彈，一枚美製標二飛彈在飛彈發射井內發生自爆意外。

她說，這些裝備目前訓練使用都可能發生自我誤傷或無法操控，對於精實備戰，幾無助益。但海軍編列7億5000萬餘元投資於老舊彈種的維護是否妥當。以同樣短射程飛彈而言，國軍現有刺針飛彈，完全足以取代舊裝備。而國軍當前也應加速中科院「海弓三型」及「海劍羚」防空飛彈研發與換裝，如此才能有助於國防自主，而不是買舊裝備，浪費人民納稅錢。

國防部回應表示，海欉、檞樹飛彈與標二飛彈，現擔任艦艇防空作戰任務，其射程分別為8公里及148公里，可形成「火網重疊」、「縱深防禦」，達到「重層攔截」的防護效果，以確保我艦艇安全；另德國海軍射擊標二飛彈爆炸案，美海軍及雷神公司已針對事件經過調查中，後續完成調查後將提供各使用國知悉，將持續掌握後續調查結果，作為精進作法參考。

國防部進一步說，標二飛彈為美軍現役裝備，目前美方尚無汰除規劃，且海軍已可自力執行組段檢測及更換能量，為維持海軍艦艇防空戰力，向美採購少量標二飛彈備份組段，供執行故障組段檢換使用，以維持標二飛彈妥善。

國防部說，海欉與檞樹飛彈均已於103年全數屆壽，遵國防部政策指導執行延壽作業，結合作戰需求軍售採購壽限組段，每1枚延壽成本約新台幣214萬，預109年運返接收，可延長飛彈服役期5年以上，後續視中科院「海弓三型」及「海劍羚」防空飛彈研發成果，評估符合海軍作戰需求後，納入建案規劃。

國防部指出，陸戰隊要港防空武力主要為雙聯裝刺針飛彈及檞樹飛彈，射程分別為4公里及8公里，可形成「火網重疊」、「縱深防禦」，達到「重層攔截」的防護效果，以確保我泊港艦艇及碼頭週邊設施安全；另未來若以刺針飛彈取代檞樹飛彈，每1枚刺針飛彈約新台幣1100萬元，還不包含發射器及敵我識別器價款。海軍將依敵情威脅成長，並前瞻未來作戰需求，針對檞樹飛彈換裝實施全般規劃，以符合海軍要港防空作戰任務需求。