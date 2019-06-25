國產福衛七號將發射 想同步直擊台灣科技奇蹟看這裡
台灣自主製造的福爾摩沙衛星七號即將發射！國研院24日深夜發布兩張獵鷹重型火箭直立在發射台的照片，顯示火箭已就緒，準備於台灣時間今天(25日 )上午11時30分發射，想目睹台灣太空科技「一飛沖天」的太空迷，可上SpaceX官方直播網站 : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=WxH4CAlhtiQ
國家實驗研究院國家太空中心已完成6枚福衛七號衛星的發射準備作業。預計在美國時間6月24日(台灣時間25日上午)，由太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹重型火箭於美國佛羅里達州梅里特島（Merritt Island）、由美國航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心管轄的Space Launch Complex, SLC 39A發射台發射。
SLC39A是非常有名的發射台，曾經在這裡發射執行太空任務的火箭包括14次阿波羅登月計畫的農神火箭、94次太空梭發射，以及SpaceX 15次獵鷹九號火箭與2次獵鷹重型火箭。
國研院表示，美國時間6月24日早上，已順利將水平姿態的火箭運送到發射台，立直準備發射，發射窗口為晚上11:30到6月25日凌晨3:30；也就是台灣時間6月25日上午11:30到下午3:30。
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