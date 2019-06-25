國產福衛七號將發射 想同步直擊台灣科技奇蹟看這裡

2019-06-25 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台灣自主製造的福爾摩沙衛星七號即將發射！國研院24日深夜發布兩張獵鷹重型火箭直立在發射台的照片，顯示火箭已就緒，準備於台灣時間今天(25日 )上午11時30分發射，想目睹台灣太空科技「一飛沖天」的太空迷，可上SpaceX官方直播網站 : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=WxH4CAlhtiQ

國家實驗研究院國家太空中心已完成6枚福衛七號衛星的發射準備作業。預計在美國時間6月24日(台灣時間25日上午)，由太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹重型火箭於美國佛羅里達州梅里特島（Merritt Island）、由美國航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心管轄的Space Launch Complex, SLC 39A發射台發射。

SLC39A是非常有名的發射台，曾經在這裡發射執行太空任務的火箭包括14次阿波羅登月計畫的農神火箭、94次太空梭發射，以及SpaceX 15次獵鷹九號火箭與2次獵鷹重型火箭。