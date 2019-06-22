老天鵝酸軍機說「打韓打太爽」 蘇貞昌親自留言又引戰

2019-06-22 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



長榮空服員發動罷工，行政院長蘇貞昌表示，國防部若有必要會出動軍機等提供各種必要協助，確保旅客權益。老天鵝娛樂貼文大酸，「院長打韓打太爽，也開始說夢話了嗎？」

老天鵝貼圖「請選擇你想搭乘的航班」，有F-16、幻象2000、阿帕契、飛天掃把，P圖大酸蘇貞昌化身哈利波特，騎著一支掃把。老天鵝貼文獲得上千則留言，網友討論激烈，貼文一出不到1小時，連蘇貞昌都親上火線回應。

蘇貞昌貼文表示，「各位鵝粉大家好，我來親自跟大家說明。罷工是勞工的權利，交通部早已研擬好的應對措施。長榮航空的國際線部分，民航局已經要求長榮調度其他航空來支援疏運旅客，必要時政府才會協助疏運。立榮航空運營的國內線，連江、澎湖、金門縣府也非常關注，若離島民眾有需求，會請國軍軍機協助疏運留在外島的旅客。我們還有其他措施，來避免民眾滯留外國、離島或是國內機場，好保障消費者的權益，實在沒有要請國軍飛去外國把旅客載回來。」

蘇貞昌還貼出交通部應對措施說明圖，強調「這張圖其實我昨天晚上就發了耶」。

蘇貞昌留言引發上百則網友留言激辯，有網友質疑「長榮取消的都國際線」、「長榮國際線罷工，扯立榮國內線幹嘛？」「真的不能講蘇的壞話，馬上就來了」、「一定是郭子乾口誤」、「蘇貞昌打爆老天鵝的臉」。

還有網友留言，「神都敢騙了，有什麼話不敢講」、「老鵝撿到槍了」。

「軍機包括運輸機 (很多當過兵的都坐過 C-130)，不單指戰鬥機。如果你不知道，那你表現的是低級的幽默。但如果你知道，那你表現的是網路的霸凌。」