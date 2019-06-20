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硬闖民宅被打死剛好而已？談堡壘原則與防衛過當

頂烈陽上街愛民打掃 國軍備便助高雄防治登革熱

2019-06-20 16:13聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國軍第四作戰區今天表示，作戰區今(20)日針對軍團營區外旗山圓富里一帶防疫死角地區，實施愛民打掃。因應高雄市登革熱疫情持續增溫，作戰區說，部隊已統合所屬39化學兵群部隊兵力與機具，若接獲支援命令，可於第一時間投入兵力，協助地方政府盡快控制疫情。

全台高溫飆破34度，投入環境整理的官兵穿上防護衣，在烈陽下實施清潔、打掃任務，狀極辛勞。

第四作戰區表示，環境整理等預防性工作，置重點於廢棄容器及溝渠積水清理等易生病媒蚊的處理，希望杜絕孳生源及防杜疫情蔓延。

作戰區說，部隊除通令所屬單位，全面性實施各營區、營地環境整理，並針對空置營區及眷地同步配合委商雇工方式，加強垃圾清運及積水清除，指派專人巡管維護。

作戰區表示，國軍秉持「防疫視同作戰」的精神，擔負起南部地區助民及防疫重任，今日針對營區外防疫死角，投入兵力100員、機具3類35項，協助周邊鄉里完成每個角落的環境整理作業，就是要確保民眾的安全與健康。

第四作戰區表示，部隊已先期統合所屬39化學兵群部隊兵力及完成機具整備，如接獲支援命令，可於第一時間投入兵力112 員，運用背負式消毒器等機具3類 48項執行任務，協助地方政府盡快控制疫情。

第四作戰區說，感謝各界對國軍支援登革熱防治工作的關心與支持，部隊將在不影響戰訓任務原則下，全力配合防治工作，提供民眾安心的居住環境。

國軍第四作戰區今天表示，作戰區今(20)日針對軍團營區外旗山圓富里一帶防疫死角地...
國軍第四作戰區今天表示，作戰區今(20)日針對軍團營區外旗山圓富里一帶防疫死角地區，實施愛民打掃。今日全台高溫飆破34度，投入環境整理的官兵穿上防護衣，在烈陽下實施清潔、打掃任務，狀極辛勞。翻攝軍聞社影片
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國軍第四作戰區今天表示，作戰區今(20)日針對軍團營區外旗山圓富里一帶防疫死角地...
國軍第四作戰區今天表示，作戰區今(20)日針對軍團營區外旗山圓富里一帶防疫死角地區，實施愛民打掃。今日全台高溫飆破34度，投入環境整理的官兵穿上防護衣，在烈陽下實施清潔、打掃任務，狀極辛勞。翻攝軍聞社影片
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