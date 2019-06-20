國中生嗆韓國瑜 溫朗東指韓的左手讓他不寒而慄

2019-06-20 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



國中生嗆高雄市長韓國瑜引發熱議，許多人質疑韓國瑜對學生摸頭動作才造成反感。不過，作家溫朗東卻發現韓國瑜的左手動作另有玄機，讓他越看越覺得不寒而慄。

溫朗東在臉書貼文，這段影片，他看第一次覺得好笑，當然也佩服國中生的勇氣，但他隱隱約約覺得哪裡不對勁，於是重播了一次又一次，有些細節，越看越覺得不寒而慄。

汪朗東指出，新聞報導中，有提到韓國瑜用左手把學生「請」下去。首先，使用左手跟右手的意義截然不同。你面對一個人的時候，如果你用右手把他撥到你的左邊，你的脖子胸口要害都暴露在對方的拳腳範圍內，所以這是一種表達信任的方式。但是，當你使用左手把對方撥左邊的時候，你的脖子胸口是被你的左手保護住的，這表示你的不信任。

他表示，韓國瑜不信任嗆他的學生，完全可以理解。但各位有注意到韓國瑜是什麼時候，選擇用左手去撥嗎？

「你要去選總統這件......」溫朗東指出，大概就在這幾個字吐出來的時候，也就是說，韓國瑜在極小極短暫的互動中，就獲得了足夠的資訊，確定對方是有些敵意的。韓甚至沒聽到後半句是不是要支持他選總統。

他說，我們只要稍微回想一下自己的日常經驗，就知道這是多麼迅速的反應，人際相處上的神直覺。有些朋友被迫參與韓國瑜會到場的商業場合，韓國瑜像是有雷達一樣，遠遠就知道哪些人是韓粉，哪些人是本土派，韓總是精確地會把力氣放在支持者上。