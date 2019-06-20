加巡防艦經台灣海峽 駐台代表處：和表達立場無關

2019-06-20 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



「Marine Traffic」網站顯示，加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦里賈納號，前天清晨航經台灣海峽；加拿大駐台北貿易辦事處今天表示，里賈納號最近從越南到東北亞參與任務，而穿越台灣海峽是最實際的路線，和表達立場無關，返回加拿大前還會在亞太地區執行其他任務，去年卡加利巡防艦也曾穿越台灣海峽。

加拿大駐台北貿易辦事處今天回覆媒體詢問時表示，里賈納號由加拿大海軍補給艦「阿斯提利斯號（Asterix）」支援，目前正佈署在亞太地區，加拿大皇家海軍這次就如同過去數十年來一樣，在亞太地區活動。

辦事處表示，這些船隻最近完成對越南金蘭灣的訪問任務，藉此加強與包括東協成員國在內的區域合作夥伴之間日益增長的國防和安全關係，里賈納號從金蘭灣到東北亞，讓里賈納號得以參與加拿大在多國反制對北韓海上走私、逃避聯合國制裁的貢獻，返回加拿大前還會在亞太地區進行其他訪問任務。

辦事處表示，里賈納號從越南金蘭灣到東北亞之間「最實際的路線是穿越台灣海峽，與表達立場沒有關聯」（The most practical route between Cam Ranh Bay and Northeast Asia involves sailing through the Taiwan Strait. Transit through the Taiwan Strait is not related to making any statement）。