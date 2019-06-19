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中共航艦遼寧號首度遠航 繞過菲律賓進入南海

2019-06-19 20:02聯合報 記者程嘉文╱即時報導

中共海軍航空母艦遼寧號，日前由東海穿過宮古海峽進入西太平洋，之後並未傳出返航東海的消息。消息指出，遼寧號以及護航編隊，經由西太平洋南下，先接近關島水域，然後繞經菲律賓南方，目前已進入南中國海，可能將造訪中共近年填海造陸的幾處南海人工島。

6月11日，日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）發布消息指出，遼寧號航艦以及另外五艘共軍艦艇（驅逐艦DDG116「石家莊」、DDG117「西寧」，巡防艦FFG576「大慶」、FFG598「日照」，油彈補給艦AOE965「呼倫湖」），於10日穿過沖繩島與宮古島之間的宮古海峽，進入西太平洋。

這是遼寧號服役以來，繼2016年12月、2018年4月，第三度駛出宮古海峽。前兩次遼寧號隨即轉巴士海峽，前往海南島三亞的榆林軍港。相較之下，今年的護航艦隻數量更多，並首次搭配排水量五萬噸的呼倫湖號大型補給艦。呼倫湖號所屬的901型補給艦，就是為搭配航空母艦戰鬥群而建造，可在海上為航艦及其護航艦艇加油。第一艘呼倫湖號於2017年服役，第二艘查干湖號於今年2月服役，總共將建造四艘。

情報界人士指出，此次遼寧艦支隊穿過宮古海峽後，持續往東南方航行，航程最東已超過沖之鳥礁，距離關島不遠。隨後右轉改向西南，穿越菲律賓南部的蘇祿海，進入南海水域。由於遼寧號進入南海的位置在南沙群島附近，因此可能會接近大陸填海造陸的永暑、渚碧、美濟等三處人工島，或是西沙群島的永興島。這些島嶼的碼頭都不足以泊靠航空母艦，不排除遼寧號會派出艦載機降落當地機場，或由小艇搭載官兵登島，以達宣揚實力的示威效果。

近日的南海非常「熱鬧」：就在本月10至12日，日本海上自衛隊的直升機母艦「出雲」號、驅逐艦「村雨」、「曙」號，才與包括雷根號航艦在內的美國海軍進行共同操演，日艦隨後於14至17日訪問金蘭灣軍港，於17日離開越南。至於派赴西太平洋執行聯合國對北韓禁運檢查的加拿大巡防艦「里賈納」號（HMCS Regina FFH334），13日曾與越南海軍進行聯合操演，隨後又與日艦進行戰術動作操演後，已經於昨天上午通過台灣海峽，進入東海。

我國國防部則發布新聞稿表示，有關中共遼寧號航艦編隊動態，國軍運用聯合情監偵，全程嚴密掌握區域內相關機、艦動態，維護臺海安全與區域和平穩定，籲請國人安心。

遼寧號航艦。圖／中共海軍
遼寧號航艦。圖／中共海軍
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南海海軍航空母艦
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