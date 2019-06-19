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國防部：攜行式雙眼雷射測距望遠鏡採用韓廠組件

2019-06-19 19:13聯合報 記者洪哲政╱即時報導

國防部今天證實，陸軍採購「個人攜行式雙眼雷射測距望遠鏡」，由軍備局401廠研發，關鍵的「雷射測距模組」採用得標廠商所提供韓國廠商製造產品，組件符合驗收規範，裝備即將進入戰術測評階段。

陸軍為提升地面部隊觀測並提供精確位置，讓火砲支援可以精準打擊目標，規劃採購1400具「個人攜行式雙眼雷射測距望遠鏡」，撥交到連級單位使用。裝備量測距離可自25公尺到10000公尺（10公里），須具有衛星定位功能。

「上報」報導指出，陸軍採購計劃考量國內有軍備局401廠與中科院都有研製的能量，先以內購為主，但中科院評估高精密雷射測距模組，國內若要開發價格昂貴，且國外廠商都是整套望遠鏡出售等因素，建議直接外購；但401廠表明已製作出2具成品裝備，要求陸軍8月間進行實地測試，因國內並未產製個人攜行式望遠鏡的雷射模組，該產品也是各國管制品，因401廠一直未向陸軍提出雷射模組的來源證明，被質疑是否以非正常管道獲得。

報導披露，陸軍曾表達要提供產品裝備各項完整的來源證明文件，方能進行實測，但401廠一度並未能將「雷射測距模組」的證明文件提出，因此陸軍並未同意進行戰測。

但國防部軍備局今天表示，此案由軍備局生產製造中心第401廠以公開招標方式向國內廠商採購「雙目雷射望遠鏡」組件，得標廠商提供韓廠製造產品，並已依約檢附相關證明文件，均符合採購法驗收規範。

國防部表示，第401廠依陸軍需求於103至108年研製「雙目雷射望遠鏡」，刻依計畫期程執行，預於108年底前完成作戰測評，並無媒體報導「陸軍要求提供雷射測距模組來源證明」及「不同意戰測」等情。

國防部說，雙目雷射望遠鏡即將進入戰測階段，研發成功後將提升作戰效能，請國人支持。

401廠研發的「TS96式雙眼單筒夜視鏡」可用於單兵夜間巡邏、作戰等任務。圖/軍...
401廠研發的「TS96式雙眼單筒夜視鏡」可用於單兵夜間巡邏、作戰等任務。圖/軍聞社
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