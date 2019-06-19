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5年800億元 我建構劍翔無人機群攻對岸雷達站

2019-06-19 11:07聯合報 記者洪哲政╱即時報導

軍方證實，空軍防空暨飛彈指揮部編列5年800億元預算，以「劍翔計畫」為名，建構反輻射無人武裝載具系統，預算已通過立法院審議。國造反幅射無人機群可鎖定敵艦雷達、武器系統電磁波來源展開攻擊，航程涵蓋中國大陸東南沿海雷達站，可跨海進行不對稱作戰，全系統包括發射箱與拖車將在8月台北航太展中亮相。

中科院所研製的反輻射無人機，曾於2017年台北國際航太暨國防工業展首度展出，當時被外界認為外型與性能神似以色列哈比（Harpy）反輻射無人機，恐涉抄襲，中科院當時強調「劍翔」反輻射無人機載具從尋標器、電腦、控制系統，均為中科院各所自行依需求設計，為中科院獨立設計製造；同時我國並沒有Harpy無人機，因而也無從進行抄襲。

立法院外交及國防委員會上月底審查預算解凍案，所涉相關建案預算超過1000億元，反輻射無人武裝載具編列5年800億元。周刊報導，軍方宣稱劍翔無人機造價將比天劍2Ａ反輻射飛彈為低，更比要價上億元的美製AGM-88反輻射飛彈便宜，可在有限資源下，發揮不對稱戰力，但當完成建案後，平均每架單價近億元，被國會質疑明顯偏高，案經國民黨立委馬文君等立委提案修正，節省經費近24億元。

對此，中科院表示，該院配合國防部執行相關科研案，均以確保國防戰備目標為本務，配合支援國防科技開發需求，在相關經費編列上，均採務實撙節的原則。而反輻射無人機每架單價的估算，均屬媒體自行臆度，與實際系統費用相去甚大。中科院說，國防關鍵科技開發不易，中科院執行各項國防科研案，均秉持深耕奠基，戮力發展的精神，籲請國人給予支持。

軍方證實，空軍防空暨飛彈指揮部編列5年800億元預算，以「劍翔計畫」為名，建構反...
軍方證實，空軍防空暨飛彈指揮部編列5年800億元預算，以「劍翔計畫」為名，建構反輻射無人武裝載具系統，預算已通過立法院審議。國造反幅射無人機群可鎖定敵艦雷達、武器系統電磁波來源展開攻擊，航程涵蓋中國大陸東南沿海雷達站，可跨海進行不對稱作戰，全系統包括發射箱與拖車將在8月台北航太展中亮相。圖/聯合報系資料照
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輻射中科院飛彈
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