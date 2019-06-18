對台軍售美有雜音？美參議員：美對台軍售應常態化

2019-06-18 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）18日在華府指出，美國需要持續售台防禦性武器，希望美方對台軍售常態化。

賈德納出席由國家亞洲研究局（NBR）與美國國防大學國家戰略研究所（INSS）舉辦的亞洲政策會議，被問及關於華爾街日報報導，指川普政府內部在對台軍售問題上存在分歧，考量向台出售20億美元戰車等武器，可能對重啟美中貿易談判產生影響。

賈德納指出，基於台灣關係法、亞洲再保證倡議法（ARIA），美國都需持續售台防禦性武器，這是對的事，他希望美方將對台軍售常態化。

賈德納表示，過去常發生美方延遲對台軍售好幾年的情況，這讓政治因素的影響力更大，中國大陸反對聲浪增強，被報導後，造成外界與政治圈擔心；因此，他認為美方對台軍售應常態化，最好每兩年或更常對台軍售。

賈德納並說，美方有義務應對中國大陸的反對聲浪，並確保對台軍售常態化。

此外，媒體詢問，美國國防部近期發布的印太戰略報告稱台灣為國家，國會是否支持台灣為一獨立國家，或希望維持現狀？賈德納回應，美台關係基於台灣關係法，美方也知道中國大陸的對台政策。

賈德納指出，重要的是美方持續鼓勵台灣加強其國際參與，美方也應該鼓勵美國內閣層級官員訪台；他也建議眾院議長邀請台灣總統蔡英文，以民主領袖身分到兩院聯席會議發表演說。

賈德納表示，美台將基於台灣關係法維持雙方關係，但美方在支持台灣發聲及台灣自由方面，可以做得更多。