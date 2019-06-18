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國防大學國際軍事教育研討會8月舉行 非邦交國與會

2019-06-18 10:54聯合報 記者洪哲政╱即時報導

第三屆國際軍事教育研討會8月將在國防大學率真營區舉行，國防部透過政府招標系統，為出席各國代表採購機票與住宿服務。據了解，這項會議去年吸引30個國家派遣軍方人員來台與會，其中包括美、日等非邦交國。

根據監察院調查，我國陸軍官校於民國47年改為四年制，空軍官校則於53年才改為四年制，因當年接受美援，三軍官校改制為四年大學制的時間雖有不同，但皆是仿效美國三軍官校進行建置，各校編制、學制、教學內容等與美國均相同。而近年我國推動募兵制，為廣徵人力，軍事教育體系也出現變化，如國防部決定今年起與國立交通大學合作共同招生，採「共同學籍、共同頒授學位」方式，未來學生畢業可領取交大畢業證書。

國防部在「國軍軍事教育革新與策進」專案報告中披露，國軍每年投資軍事教育預算約23億餘元，不同作法在於中正預校去年起恢復國中部招生；而除軍校正期班外，另與128所大學簽訂「大學儲備軍官訓練團（ROTC）」合作協議，擴大人才培育工作，並參照國外先進國家作法，積極運用民間大專院校教學資源，與私立文化大學等6所學校開設「ROTC教育中心」，年度招獲ROTC學生654員，達成率109%；同時與241所高中職學校，簽訂「國防培育班」合作協議，將高中職教學資源與軍事教育連結，招獲軍校正期班1576員，達成率92.5%。

在我國軍事教育體系因應募兵制而有所變化下，國防大學將在8月舉行第三屆國際軍事教育研討會，以去年為例，約30國派遣軍方員來台與會，其中包含非邦交國，如美國、加拿大、日本、波蘭、土耳其、蒙古、印度、新加坡、約旦、埃及、阿聯等國。

第三屆國際軍事教育研討會8月將在國防大學率真營區舉行，國防部透過政府招標系統，為...
第三屆國際軍事教育研討會8月將在國防大學率真營區舉行，國防部透過政府招標系統，為出席各國代表採購機票與住宿服務。翻攝政府採購公報網頁
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尼加拉瓜軍校校長日前出席陸軍官校95周年校慶典禮。記者洪哲政/攝影
尼加拉瓜軍校校長日前出席陸軍官校95周年校慶典禮。記者洪哲政/攝影
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