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官兵爛醉脫光歌舞 海軍重懲

2019-06-17 01:34聯合報 記者洪哲政林伯驊／連線報導

海軍大台艦有官兵在高雄一家KTV載歌載舞，資深士官帶頭脫光衣物「全身解放」。圖／...
海軍大台艦有官兵在高雄一家KTV載歌載舞，資深士官帶頭脫光衣物「全身解放」。圖／翻攝官兵爆料影片
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海軍「大台」艦官兵被爆一月廿四日，在左營軍港外散宿，有七名官兵「續攤」前往有女陪侍的ＫＴＶ狂歡，有人在爛醉下全身脫光和酒國小姐載歌載舞，側錄影片近日曝光，海軍司令黃曙光聞訊震怒下令重懲。

海軍艦指部中將指揮官李宗孝昨為此事道歉。 記者林伯驊／攝影
海軍艦指部中將指揮官李宗孝昨為此事道歉。 記者林伯驊／攝影
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軍艦艇指揮部昨公布懲處，因七名軍士官皆承認有去ＫＴＶ，黃姓上尉作戰長、拍影片的彭姓上士記兩大過，其餘五名士官一大過，七人皆送交人評會決議是否汰除；督導不實部分，所屬戰隊長記過一次、艦隊長申誡兩次。艦指部中將指揮官李宗孝為此事鞠躬道歉，強調「請社會大眾相信艦隊整頓軍紀的決心」。

艦指部調查，一月廿四日，一九二艦隊大台艦官兵在高雄左營軍港放假，黃姓上尉作戰長邀士官到楠梓區燒烤屋聚餐，晚間近九點結束後，部分人員需回船上繼續當值，就地解散，陳姓譯電士官長提議續攤。

黃、陳以及李姓電子上士、楊姓航海上士、曾姓航海中士、翁姓雷達中士，由曾姓航海中士開車載往仁武區水管路一間有女陪侍的ＫＴＶ，彭姓上士後來自行開車抵達加入，一行人直到深夜十一點四十分離去。

但據傳，陳姓譯電士官長等人，當時要求一位沒喝酒的士官開車接送眾人，被迫負責「交通車」的官兵只好急忙返家，帶齊明日上班所需的制服，隨同眾人前往ＫＴＶ，眾人飲酒後行為脫序，有官兵協助將爛醉的上士衣物脫光，載歌載舞，行徑荒唐。

海軍大台艦七官兵到高雄一家有女陪侍的KTV狂歡。 圖／翻攝官兵爆料影片
海軍大台艦七官兵到高雄一家有女陪侍的KTV狂歡。 圖／翻攝官兵爆料影片
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有官兵趁眾人在ＫＴＶ瘋狂玩樂之際，暗自錄下片段影片，內容為當晚陳姓士官長在包廂內，將李姓上士衣服脫光、坐檯小姐跟著高呼的畫面，事後向上檢舉，影片近期卻在軍中組群流傳，引來部分官兵質疑，「為何當值可以出去吃飯喝酒？回來值班，就不酒醉了？」

據了解，側拍歡樂影片的官兵表示是為好玩，否認散布影片，軍方也查出影片僅在官兵私下群組傳閱，至於誰對外爆料及外流還要調查。不過有被拍到的士官已打算提告妨害祕密，軍方表示，只要提告就會依法送辦。

海軍艦隊指揮部表示，將全面要求各級部隊，加強軍紀教育及內部管理，並清查凡不遵法令或違反禁令者，一律嚴懲汰除決不寬貸，以確保內部純淨。

《小檔案》骨董大台艦 港區碼頭王

舷號５６３的大台艦為一九八○年購自美軍的骨董船艦，屬海軍輔助艦艇，主要用途是拖救各級軍艦和支援打靶勤務。艦上配備十噸吊桿、一五○噸主拖纜機、兩個各重達四噸的易式錨和各式拖纜與救難裝備。

大台艦主要負責遠洋拖救，經常泊靠在基隆港西一Ｂ碼頭待命，因此常為民眾目擊，由於在港區停泊的時間長，又被稱為「碼頭王」。

大台艦一九四五年下水在美軍服役，艦齡七十四年，雖然老舊，任務卻十分重要。根據維基百科記載，電影「怒海潛將」的主角，即美國海軍第一位黑人潛水員布拉希爾士官長，曾在這艘屬於美軍Navajo級艦的大台艦上服役。

海軍士官長軍艦
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