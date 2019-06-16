蔡總統缺席陸官95校慶 國防部這樣解釋

2019-06-16 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



蔡總統上午缺席鳳山陸軍官校95周年校慶，國防部解釋，陸軍官校歷年校慶均依傳統慣例，每逢10周年才邀請總統親臨主持，每逢5周年則是邀請國防部長或參謀總長及陸軍司令主持，均有明確律定。

國防部指出，今(108)年適逢陸軍軍官學校95周年校慶，依往例未邀請總統主持，由國防部長嚴德發以「黃埔95、薪火相傳」為主題主持，今天上午各項典禮及展覽均順利完成。