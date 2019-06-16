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海軍屢爆軍紀案 專家：無法再歸因為「社會縮影」

2019-06-16 12:37聯合報 記者洪哲政╱即時報導

海軍艦隊指揮部連爆軍紀事件，海軍大台艦士官被同儕爆出夜上KTV「極樂高雄」事件。有學者研判，訊息此時被披露，可能與軍中晉升鬥爭有關，而國軍現役部隊官兵皆為志願役，自此部隊發生的軍紀事件已無法再歸因為「社會的縮影」，為「募兵」降低標準，升遷制度是否公允等諸多問題，可能已經開始發酵。

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩表示，近日從成功艦艦長的婚外情、鳳陽艦艦長的酒後亂性、基隆艦機艙的「四腳獸」事件，到今日傳出的大台軍艦官兵「續攤」亂性，海軍軍紀事件接二連三的發生，雖然案發後海軍司令明快的予以記過、調職或撤職等行政處分，但似乎仍無法遏止海軍艦隊的歪風。

他說，艦艇官兵平時在蒼茫的大海上周而復始的執行呆板勤務，其心情的苦悶可想而知；近年來對岸的繞台巡航與美軍不定期的穿越海峽，壓力更是有增無減。以此次大台艦的軍紀事件而言，靠港後透過餐敘掌握下屬身心狀況、適當排解壓力，並凝聚單位士氣，為人之常情、也是領導統御的作為；然而為何當值班擅離崗位同行，最後變調涉足不正當場所、甚至酒後亂性，才是檢討重點。

呂禮詩透露，外界傳聞海軍一連串的軍紀事件可能與參謀總長的調動有關，然若深究「指揮鏈」（Chain of command）的從屬關係，海軍艦隊指揮部以下層級才是問題的重心。大台艦的「酒後狂歡」表面看起來是官兵的軍紀敗壞，但是為何1月下旬所發生的軍紀案件，延宕至晉升、佔缺的6月才循序反映？另此一令人瞠目結舌而在官兵間瘋傳爆料影片出現的時間點，是否也呈現了當事官兵對於處分的不滿，是高層在「震怒」後更應該深入探討的。

他表示，「末代義務役」退伍後，國軍現役部隊官兵皆為志願役，自此部隊發生的軍紀事件已無法再歸因為「社會的縮影」，為了「募兵」所降低的標準，升遷制度是否公允等諸多問題，可能已經開始發酵！

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲則表示，軍紀案件一再發生，個別領導幹部言行偏差、不守紀律固然是最直接的原因，但也和兩個因素有關。

他說，承平時期軍事審判移入司法體系和隨之而來的相關效應，讓部分領導幹部不願嚴申紀律，甚至對某些特定人士的偏差行為故意視而不見，又造成其他官士兵心生不滿或有樣學樣，久而久之就容易發生嚴重的紀律事件。

他進一步指出，其次則是困擾各國軍隊、存之已久的飲酒文化；而這個因素又進一步與軍中長期以男性為主，和近年部分領導幹部不願嚴申紀律等因素結合。軍中高層除了嚴懲當事人外，也因思考如何矯正在管理制度上與文化上的缺失。

海軍艦隊指揮部連爆軍紀事件，海軍大台艦士官被同儕爆出夜上酒店「極樂高雄」事件。翻...
海軍艦隊指揮部連爆軍紀事件，海軍大台艦士官被同儕爆出夜上酒店「極樂高雄」事件。翻攝官兵爆料影片
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