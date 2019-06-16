韓國瑜首出席陸官校慶 嚴德發一句話守住蔡政府主場

2019-06-16 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



陸軍官校上午舉行95週年校慶典禮，由國防部長嚴德發主持，現場有盛大陸空分列式，具陸官校友身份的高雄市長韓國瑜(中)應邀出席觀禮。記者洪哲政/攝影 分享 facebook 陸軍官校上午舉行95週年校慶典禮，由國防部長嚴德發主持，現場有盛大陸空分列式。蔡總統缺席這項儀式，據了解，原因是月底三軍軍校聯合畢業典禮也將在同一地點舉行，國安單位選擇安排蔡總統屆時主持畢典。嚴德發致詞時，篇幅集中在勉勵軍校學生發揚黃埔精神，最後話鋒一轉，特別向受校學生部隊引述蔡總統「國土主權寸步不讓，民主自由堅持不退」指示。

具陸官校友身份的高雄市長韓國瑜應邀出席觀禮，韓國瑜是陸官專修班40期校友，有六年軍旅生涯，這是他首度以市長身份出席陸官校慶。但軍方與韓國瑜互動低調，在閱兵台上僅有國防部常務次長徐衍璞代表上前致意，儀程間和嚴德發則完全沒有互動，只有在典禮結束後，嚴韓雙方暫短暫禮貌性握手。韓國瑜在陸官校區內未接受任何訪問，閱兵結束後即驅車離席，在校外附近成功派出所接受媒體對選情與市政的提問，維持軍方行政中立立場。

陸軍官校表示，陸軍軍官學校於民國13年6月16日在黃埔成立，今年適逢黃埔建軍95週年，由嚴德發主持校慶典禮，與校友、師長共同參加校慶典禮、閱兵分列式、黃埔校史展、教學成果展及埔光美展等校慶系列活動。

而在蔡政府促轉會推動「轉型正義」去蔣政策下，陸軍官校也完成校史館整建，仍詳實紀錄首任校長蔣中正創校歷史。

校慶典禮上午首先進行空中分列式，由陸軍航特部OH-58D戰搜直升機、AH-1W攻擊直升機、AH-64E攻擊直升機、UH-60M通用直升機、海軍S-70C反潛直升機各三架次、CH-47SD運輸直升機一架次（吊掛「黃埔九五，薪火相傳」慶祝標語）及空軍雷虎小組AT-3教練機五架次，依序通過司令台向嚴德發與韓國瑜等人致敬；地面分列式由陸軍官校、海軍官校、空軍官校、國防大學理工學院、管理學院、政戰學院、南亞技術學院（ROTC）及陸軍機械化步兵第333旅等單位編成13個閱兵連。