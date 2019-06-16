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林濁水：韓國瑜拒絕一國兩制 大變關鍵是選票壓力

海軍爆脫光醜聞 曾銘宗：重創國軍形象

2019-06-16 10:27聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國軍再爆醜聞，海軍到有女陪侍的KTV續攤，上士更帶頭脫光衣物載歌載舞。對此，國民黨團總召曾銘宗憂慮，此將重創國軍形象，對於日後的募兵制將難以推動。

曾銘宗表示，在民進黨執政3年多來，類似違法違紀的事情一再發生，不但影響國軍戰力，更影響民眾對軍人的形象及好感度，募兵後續將難以推動。希望國防部做好內部管理，若再發生類似情事，會要求國防部要有相關人等出來負責。

國民黨團總召曾銘宗。本報資料照片
國民黨團總召曾銘宗。本報資料照片
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國軍曾銘宗
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