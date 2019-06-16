影／海軍士官夜店脫光狂歡 司令震怒7人全記大過

2019-06-16 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍登岸後在夜「續攤」文化曝光！海軍大台軍艦官兵在左營軍港外散宿，部分官兵「續攤」前往有女陪侍的KTV狂歡，有人在爛醉下全身脫光和酒國小姐載歌載舞，被錄影檢舉。海軍司令黃曙光聞訊震怒，上KTV七人全遭記大過。

大台軍艦今年初有艦艇官兵在左營軍港放假後，由軍官吆喝聚餐，酒過三巡後的深夜裡，在明知部分官兵天亮後就必須返回艦上正常服勤，資深士官長卻進一步要求資淺官兵必須隨同「續攤」，通宵達旦飲酒作樂，還差遣所屬開車當眾人的交通車負責接送。而官兵的續攤地點，是高雄一家有女陪侍的KTV，上士帶頭脫光衣物載歌載舞，「全身解放」的爛醉行逕讓衣著清涼的酒國小姐也瞠目結舌。

資深士官深夜玩過火，但顯然不該強迫潔身自好者同行。被迫隨同前往的官兵趁眾人在KTV瘋狂玩樂之際，暗自錄下現片段自保，向上檢舉，但似因軍方處理未臻明快，檢舉內容近期流傳在軍內組群。官兵在五光十色、電音充爆的酒肆裡全身脫光、周旋清涼女子的畫面，被南部左營軍區官兵瘋傳閱覽。官兵聞訊質疑，「為何當值可以出去吃飯喝酒？回來值班，不就酒醉了？」

海軍艦隊指揮部上午表示，192艦隊所屬大台軍艦黃姓上尉等7人，1月下旬休假期間，涉足不正當場所，經單位官兵於6月上旬反映，艦隊部即展開全案調查，核予涉案人大過以上處分，考核列為汰除對象。

海軍艦隊指揮部強調，針對近期肇生重大軍風紀案件，全面要求各級部隊加強軍法紀教育及部管理作為，並清查凡不遵法令或違反禁令者，均秉清流作法，一律嚴懲汰除決不寬貸，以確保內部純淨。

此事發生在今年1月24日，根據官兵檢控內容，當晚18時30分，大台軍艦（舷號563）黃姓軍艦作戰長糾集作戰部門人員至高雄楠梓區的戰將熱炒燒烤屋聚餐，聚餐時大多數人員就已經飲酒，餐會直至晚間約21時，因有部分人員需回船上繼續當值，就地解散。