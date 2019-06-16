海軍大台艦爆軍紀事件 曾是電影主角服役軍艦

2019-06-16 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



海軍大台艦官兵傳出違紀事件，此艦是一種遠洋拖船，經常泊靠在基隆港西一Ｂ碼頭執行「北拖待救」任務，因此常為民眾目擊紀錄，艦艇雖然老舊，任務卻十分重要，必須負責待命執行遠距拖救海軍故障船艦等緊急任務。而根據維基百科記載，電影「怒海潛將」的主角，即美國海軍第一位黑人潛水員布拉希爾士官長，曾在這艘屬於美軍Navajo級艦的大台艦上服役。

我國海軍至今仍有不少二次大戰期間建造的「人瑞」級艦艇，除了兩艘茄比級潛艦「海獅」（SS791）與「海豹」（SS792），以及「中字號」戰車登陸艦（LST）之外，就是俗稱「大字號」的救難艦。其中舷號ATF551的「大萬」號拖船，1942年12月成軍服役，是海軍現役艦艇當中最老的一艘。現役大字號包括5艘遠洋拖船（ATF）、2艘救難打撈艦（ARS），其中只有「大台」號（ATF563），是在二次大戰結束後成軍，艦齡至今約74年。