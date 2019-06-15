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南北拚場 陸軍官校95周年校慶韓國瑜郭台銘出席

2019-06-15 21:20聯合報 記者程嘉文╱即時報導

陸軍官校明（16日）上午舉行95年週年校慶典禮，現場安排盛大陸空分列式。圖／陸軍...
陸軍官校明（16日）上午舉行95年週年校慶典禮，現場安排盛大陸空分列式。圖／陸軍官校
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明天（6/16）是陸軍官校創校95周年校慶，國防部將在高雄鳳山的官校校址舉行慶祝大會。身為陸官專修班校友的高雄市長韓國瑜，也以地方首長身分獲邀。陸軍官員表示，依據市府方面回覆，韓市長將會出席。不過他與其他貴賓一起坐在觀禮台上，並不會特別安排致詞。

與韓國瑜同樣角逐國民黨總統初選的郭台銘，明天也將在台北國軍英雄館，出席一場由陸官校友舉辦的校慶慶祝大會。

陸軍官校被視為各軍校的「龍頭」，每逢五、十周年，都會擴大慶祝。除了其均軍校也派出學生部隊參與校閱，陸軍第333機械化步兵旅，前身是黃埔軍校教導團，五年前的黃埔90校慶，也奉命派出官兵參加，接受馬英九總統校閱。今年配合國防部與各大學合作推動預備軍官儲訓團（ROTC）政策，辦理成績最佳的南亞科技大學，也將派出學生參與閱兵。

兩位民進黨及的總統陳水扁與蔡英文，上任第一年的陸官校慶，雖然都非逢五、十周年的「大校慶」，但都特意南下參加，以強調對軍方的重視。其中蔡總統於105年的陸官92周年校慶典禮致詞中，盛讚黃埔精神，強調「全世界沒有幾所軍事院校能有這麼多精采的回憶與過去」，多年來黃埔畢業生沒讓國人失望，黃埔軍人的滿腔熱血，一次又一次跟國家命運結合在一起。

不過，今年蔡總統將不會參加校慶，典禮由國防部長嚴德發主持。嚴德發也是黃埔校友，畢業於陸軍官校44期（64年班）。嚴德發今天就已提前南下，除了慰勉明年受校的部隊，也到國軍高雄總醫院，再度探視去年漢光演習跳傘重傷的傘兵秦良丰。

陸軍韓國瑜嚴德發
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