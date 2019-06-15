影／執行促轉會要求 台東豐年機場今拆除蔣公銅像

2019-06-15 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



交通部觀光局台東民航站（豐年機場）今天11點半拆除豎立逾40年的蔣介石（蔣公）銅像，台東空站表示，受命交通部函轉指示執行促轉會要求。

台東航空站原屬空軍第七飛行訓練聯隊（台東志航基地）的備用機場，民國64年已故總統蔣中正（介石）逝世後不久，軍方就在機場辦公室對面的公園豎立銅像，後來軍方將備用機場撥交民航局改為民用機場。

時隔40餘年，這座蔣公銅像豎立在台東航空站外的公園內，因花木扶疏，加上台東航空站在公園與航站大廈間，增設一道約一層樓高的噴水池，將這座蔣公銅像遮掩，若不走進台東航站前公園內，許多民眾不知台東航空站前公園有蔣介石銅像。

台東航空站今天雇工拆除航站大廈對面公園內的蔣介石銅像，拆除過程，引起來往民眾好奇，於是向媒體反映，記者到場後，台東航空站人員表示， 今年4月初促轉會來函要求清查機場內外有無威權時期象徵的蔣介石銅像，站務人員巡查全站各角落，才發現站前公園裡有一座，於是據實回報，今年5月23日台東航空站接獲觀光局函轉公文「依促轉會指示儘速拆除威權象徵的(蔣介石)銅像」。

台東航空站表示，台東航空站只能依上級機關命令行事，經估算與籌措銅像拆除及庭園重新整理造景經費，以及拆除後的銅像尋找安置處所及找廠商等作業，敲定今天上午進行拆除作業，銅像拆除後 將送往桃園慈湖的銅像公園安置。