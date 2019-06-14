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美眾院軍委會 挺對台軍售

2019-06-14 01:01聯合報 華盛頓記者張加／十三日電

美國參眾兩院軍委會，均通過支持對台軍售的國防授權法案。圖為美國國會大廈。（美聯社...
美國參眾兩院軍委會，均通過支持對台軍售的國防授權法案。圖為美國國會大廈。（美聯社）
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美國聯邦眾議院軍委會十三日通過二Ｏ二Ｏ財年國防授權法案（ＮＤＡＡ），根據軍委會主席史密斯稍早公布的主席版本，認為美方應加強與台灣的防務合作，並應對台軍售，提升台灣自衛能力。

此外，參議院軍委會上月通過參院版ＮＤＡＡ，本月十二日公布詳細內容；其中台灣部分指出，參議院的意見是，美方應加強與台灣的防務與安全合作，並應大力支持對台軍售。

參院意見還包括國防部長應推行有關加強台灣安全的交流政策，包括與台進行軍演的機會，國防部長也應考慮支持派遣美國醫療船訪問台灣，做為年度「太平洋夥伴」任務的一部分，且國防部長應讓美艦繼續定期通過台海。

眾院軍委會十二日上午開始審議ＮＤＡＡ，直到十三日上午才以卅三票同意、廿四票反對，通過ＮＤＡＡ。

一般在通過數周內公布法案詳細內容，但史密斯（Adam Smith）十日已公布主席版本，其中指出，軍委會認為，台灣關係法與六項保證為美台關係基石。眾院軍委會認為，美國應加強與台灣的防務合作；美方應推行加強與台灣在安全方面的交流，包括與台灣進行軍演的機會，以及符合台灣旅行法的美台高級別國防官員交流。

眾院軍委會也認為，美方應提供防禦軍備給台灣，以提升台灣的自衛能力。此外，軍委會要求國防部長與國務卿協作，在今年十月一日前向相關委員會提交報告，以支持台灣實行其國防戰略，該報告應包括評估台灣現在和未來可能面臨的威脅、如何提供防禦軍備給台灣，以滿足台灣自衛所需等。

史密斯十日在華府智庫一場活動表示，他贊成對台軍售，最好讓中國大陸知道，若其企圖對台採取軍事行動，將付出更高代價。

軍委會通過後，將送交院會表決，待兩院各自表決通過，協商並通過一致版本後，再送交總統簽署成法。

國防部軍售台灣旅行法國防授權法案

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