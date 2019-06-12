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黑貓中隊凋零 三總證實U-2飛行員張立義逝世

2019-06-12 14:06聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

黑貓中隊」陸續凋零。空軍U-2偵察機飛行員張立義今天上午因心臟病，在三軍總醫院松山分院逝世，松醫分院院長洪乙仁稍早證實此事。

洪乙仁證實，張立義早上有送到心臟科治療，緊急救治後送加護病房，但無法救回，不幸過世。

黑貓中隊陸續凋零，洪乙仁表示，去年也有另一名90多歲高齡的黑貓中隊隊員，因為吞嚥困難到院求診，院方給予點滴治療，但返家後不久也離世。

三軍總醫院松山分院。記者魏莨伊 / 攝影
三軍總醫院松山分院。記者魏莨伊 / 攝影
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空軍U-2偵察機飛行員張立義今天上午因心臟病逝世。圖 / 報系資料照
空軍U-2偵察機飛行員張立義今天上午因心臟病逝世。圖 / 報系資料照
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黑貓中隊空軍心臟病
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