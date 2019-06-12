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傳美售台戰車屬全新庫存品 我命名為M1A2X

2019-06-12 11:01聯合報 記者洪哲政╱即時報導

M1A2戰車。圖／美國陸軍檔案照
M1A2戰車。圖／美國陸軍檔案照
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媒體報導，我國對美採購M1A2戰車，屆時美方提供我國的108輛戰車為目前僅有的全新庫存品，我方將這批售台戰車命名為M1A2X。不過，陸軍司令部表示，報導內容純屬媒體臆測。

國防部以代號「銳捷專案」為名編列403億9448萬餘元預算，計畫自2019年開始以9個年度對美採購108輛M1A2戰車，近日美方將連同409枚標槍飛彈、1240枚拖式反戰車飛彈、250枚刺針飛彈等軍備售案，正式送交美國國會。

「上報」引述不具名軍方官員的話表示，Ｍ1A1與M1A1戰車已無生產線，美售我的M1A2戰車都是全新的，但屬庫存貨。據指出，這108輛M1A2戰車的引擎都是庫存在乾燥地區倉庫5年以上的未曾使用過的新品，美軍用類似太空包的裝置，將引擎封住並抽取內部空氣，讓引擎不與空氣接觸，算是全新庫存貨。

此外，媒體也報導，為強化M1A2戰車戰力，我方已向美國表達採購可用於M1A2戰車上的戰車主動防禦系統（Trophy APS）的意願，系統可提供戰車在感知自身遭到瞄準攻擊時，主動攔截敵方發射的反裝甲飛彈。

陸軍司令部表示，報導內容純屬媒體臆測。陸軍採購M1A2戰車已完備建案程序，循正式管道向美方提出新型戰車採購需求；獲裝後，可大幅提升地面防衛作戰整體戰力，籲請國人全力支持。

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